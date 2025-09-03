 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La France inflige à Google une amende de 381 millions de dollars pour manquement à la protection des consommateurs
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 23:26

L'autorité française de protection des données a déclaré mercredi qu'elle avait infligé une amende de 325 millions d'euros (381 millions de dollars) à Google, filiale d'Alphabet, pour avoir affiché de manière inappropriée des publicités aux utilisateurs de Gmail et avoir utilisé des cookies sans le consentement des utilisateurs de comptes Google.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a également donné six mois à Google pour s'assurer que les publicités ne sont plus affichées entre les courriels dans les boîtes de réception des utilisateurs de Gmail sans consentement préalable, et que les utilisateurs donnent un consentement valide à la création d'un compte Google pour l'installation de traqueurs de publicité.

À défaut, Google et sa filiale irlandaise devront payer une astreinte de 100 000 euros par jour de retard, a indiqué la CNIL dans un communiqué.

Un porte-parole de Google a déclaré que l'entreprise examinait la décision et que les utilisateurs avaient toujours été en mesure de contrôler les publicités qu'ils voyaient dans leurs produits.

Au cours des deux dernières années, Google a procédé à des mises à jour pour répondre aux préoccupations de la Commission, notamment en proposant un moyen simple de refuser les annonces personnalisées lors de la création d'un compte Google et en modifiant la manière dont les annonces sont présentées dans Gmail, a indiqué le porte-parole.

(1 $ = 0,8542 euro)

