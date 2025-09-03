Wall Street profite d'un sursaut des valeurs technologiques

Des opérateurs à la Bourse de New York le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé orientée en hausse mercredi, profitant d'un secteur technologique en forme après la victoire judiciaire de Google au sujet de son navigateur Chrome.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 1,02% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,51%. Seul le Dow Jones est resté proche de l'équilibre (-0,06%).

"Après un début de mois de septembre marqué par la prudence (...) les nouvelles concernant Google ont eu un effet positif, car Alphabet (sa maison mère, ndlr) pèse lourdement" sur le marché américain, commente auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

Google a échappé mardi à l'obligation de se séparer de son navigateur web Chrome, pourtant réclamée par le gouvernement américain, selon la décision judiciaire d'un tribunal de Washington.

Cette décision historique fait suite à une précédente, rendue en août 2024, qui avait reconnu Google coupable d'avoir maintenu illégalement son monopole dans la recherche en ligne grâce à des accords de distribution exclusive à plusieurs milliards de dollars par an.

Cette issue est "globalement favorable à Google car le tribunal a rejeté les mesures correctives les plus sévères proposées par le ministère américain de la Justice", à savoir le démantèlement du géant américain, ont souligné les analystes de Wedbush.

En conséquence, le titre d' Alphabet a bondi de 9,14% à 230,66 dollars.

Apple a aussi profité de cette décision judiciaire (+3,81% à 238,47 dollars), car le tribunal a estimé qu'une interdiction des accords entre Google et les fabricants de téléphones n'était pas souhaitable.

En parallèle, la place américaine a accueilli avec un certain optimisme la publication du rapport JOLTS sur l'emploi, qui a mis en évidence un nombre d'offres en juillet au plus bas depuis septembre 2024.

"Les anticipations d'une baisse des taux en septembre se sont confirmées" suite à cette publication, note M. Kourkafas, les responsables de la banque centrale américaine s'étant montrés à plusieurs reprises inquiets de l'état de santé du marché du travail aux Etats-Unis.

Afin de prévenir tout ralentissement trop important, le président de l'institution Jerome Powell a ouvert la porte mi-août à un assouplissement monétaire.

Sur le marché obligataire, le rapport JOLTS a fait redescendre la pression après le coup de chaud de la veille: vers 20H25 GMT, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans évoluait autour de 4,22% contre 4,26% mardi en clôture.

Les investisseurs attendent désormais les chiffres du chômage pour le mois d'août, connus vendredi.

Côté entreprises, la chaîne américaine de grands magasins Macy's a été catapultée (+20,68% à 16,28 dollars) après des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Le groupe a également relevé ses prévisions annuelles.

Autre chaîne de magasins, Dollar Tree, spécialisée dans les articles à bas prix a glissé (-8,37% à 102,03 dollars), plombée par des prévisions pour le troisième trimestre jugées décevantes par la place américaine.

Le groupe agroalimentaire Campbell's a été recherché (+7,22% à 33,73 dollars) après le partage d'un bénéfice net par action, donnée de référence pour les marchés, supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre de son exercice décalé.

