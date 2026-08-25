Air France-KLM décolle, un analyste en soutien

Le titre du transporteur européen progresse de 3,3% ce matin à Paris, à 12 euros, signant ainsi l'une des plus fortes hausses du SBF 120.

Air France-KLM bénéficie notamment d'un relèvement de recommandation de Kepler Cheuvreux (KC). "L'action a atteint notre objectif de cours de 11,50 EUR, c'est pourquoi le relèvement de notre recommandation de 'alléger' à 'conserver' est assez mécanique", explique à Zonebourse Marc Zeck, l'analyste en charge du dossier chez KC.

Aux niveaux de cours actuels, le courtier n'identifie plus que des risques limités. "Nous estimons que le secteur, et donc également Air France-KLM, bénéficie d'un soutien solide en raison du manque d'avions disponibles et de dépenses toujours élevées en billets de la part des passagers de classe Affaires et Première", ajoute le spécialiste.

A condition que la crise iranienne ne s'aggrave pas fortement, Kepler Cheuvreux considère désormais l'action comme "correctement valorisée".

En fin de semaine dernière, Bernstein avait de son côté confirmé son conseil "neutre" sur le titre avec un objectif de cours de 12,2 euros.