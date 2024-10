Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: dan le vert sur un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 14:13









(CercleFinance.com) - Air France-KLM prend 1% sur fond de relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'sous-performance' à 'neutre', avec un objectif de cours porté de 7,5 à 10 euros, dans une note sur les compagnies aériennes européennes.



'Grâce à une recette unitaire qui se tient mieux que prévu, une discipline capacitaire notable et une baisse de la facture carburant, nous anticipons un rebond des marges tout particulièrement pour les majors', explique l'analyste.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 8,56 EUR Euronext Paris +0,54%