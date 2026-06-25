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Air France-KLM annonce le succès de son émission obligataire senior de 500 millions d'euros
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 18:42

Air France KLM SA AIRF.PA :

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR DE 500 MILLIONS D'EUROS DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME EMTN

* OBLIGATIONS À MATURITÉ DE 5 ANS ET ASSORTIES D'UN COUPON FIXE ANNUEL DE 4,250%

* LE PRODUIT DE L'ÉMISSION SERA AFFECTÉ AUX BESOINS GÉNÉRAUX DU GROUPE

Texte original https://tinyurl.com/4udrxpfj Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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