Air France-KLM: 250 suppressions de postes prévues chez KLM information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne KLM, filiale néerlandaise du groupe Air France-KLM , a annoncé mercredi qu'elle prévoyait de supprimer 250 postes dans le cadre de son plan d'économies dévoilé en octobre dernier.



Dans un communiqué, KLM indique avoir informé les instances représentatives de son personnel de son projet de réduction d'effectif, qui doit porter sur des rôles 'non-opérationnels'.



'Il est crucial pour notre avenir que nous parvenions à alléger nos coûts de manière structurelle, ce qui implique de prendre des décisions difficiles', a justifié Marjan Rintel, son directeur général.



'Parmi ces mesures se trouve la réduction du nombre de postes non-opérationnels, pour lesquels nous allons éviter de procéder à des licenciements forcés, même si nous ne pouvons pas l'exclure à l'avance', a-t-il précisé.



En octobre dernier, KLM avait mis en oeuvre une série de mesures visant à améliorer ses performances opérationnelles et financières dans un contexte d'augmentation de ses coûts.



Son objectif consiste à parvenir à améliorer son résultat d'exploitation annuel à hauteur de 450 millions d'euros.



En ce sens, KLM a dû retarder la construction de son nouveau siège social et reporter deux projets de bâtiments dédiés à ses activités d'ingénierie et de maintenance.



La compagnie a également implanté certaines initiatives afin d'accroitre sa productivité d'au moins 5% et d'améliorer sa rentabilité.



A la Bourse de Paris, l'action Air France-LM progressait de 0,3% mercredi matin, à comparer avec un marché en repli de 0,4%, dans le sillage de ces annonces.





