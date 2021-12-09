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Air France et KLM signent des accords de partage de codes avec ITA Airways
information fournie par Reuters09/12/2021 à 12:36

9 décembre (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA AIRF.PA :

* AIR FRANCE ET KLM SIGNENT DES ACCORDS DE PARTAGE DE CODES AVEC ITA AIRWAYS

* CE PARTENARIAT COMMERCIAL OFFRIRA UN CHOIX DE VOLS SUPPLÉMENTAIRE EN PERMETTANT AUX CLIENTS D'AIR FRANCE ET DE KLM D'ACCÉDER À 12 DESTINATIONS D'ITA EN ITALIE ET EN EUROPE DU SUD

* L'ACCORD DE PARTAGE DE CODES EST EFFECTIF POUR KLM DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE

* IL LE SERA POUR AIR FRANCE À COMPTER DE CE JOUR, POUR DES VOYAGES À PARTIR DU 13 DÉCEMBRE 2021

* LES CLIENTS D'ITA POURRONT RÉSERVER DES BILLETS POUR UN LARGE CHOIX DE DESTINATIONS D'AIR FRANCE ET DE KLM EN EUROPE, AU ROYAUME-UNI ET EN SCANDINAVIE

* SOUS RÉSERVE DE L'APPROBATION DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN, LE PARTENARIAT SERA ÉTENDU PROCHAINEMENT À UN LARGE CHOIX DE DESTINATIONS AUX ETATS-UNIS

* AIR FRANCE, KLM ET ITA FACILITERONT LES CORRESPONDANCES DE LEURS PASSAGERS À PARTIR DE LEURS HUBS DE PARIS-CHARLES DE GAULLE, AMSTERDAM SCHIPHOL ET ROME FIUMICINO

Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA

(Gdansk Newsroom)

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