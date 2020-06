Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France compte supprimer environ 6.500 postes d'ici 2022-sources Reuters • 30/06/2020 à 15:14









PARIS, 30 juin (Reuters) - Air France AIRF.PA compte présenter un plan de suppression de plus de 6.500 emplois d'ici la fin 2022, ont déclaré mardi à Reuters deux sources syndicales. La compagnie aérienne française, durement touchée par la crise du coronavirus, cherchera à obtenir la suppression de 3.500 postes par des départs à la retraite non remplacés et la suppression d'environ 3.000 postes via des plans sociaux, ont précisé ces sources à Reuters. La direction devrait présenter officiellement ces chiffres aux organisations syndicales lors d'une réunion vendredi. (Laetitia Volga et Caroline Pailliez, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.88%