Air Force One, l'avion présidentiel américain que Trump veut remplacer

L'avion présidentiel Air Force One sur le tarmac de la base Andrews, dans le Maryland, le 12 mai 2025 ( Getty / WIN MCNAMEE )

Air Force One, l'appareil de la présidence américaine, est l'un des avions les plus emblématiques au monde. Mais comme beaucoup d'autres grands symboles des Etats-Unis, le jet du président américain, considéré par beaucoup comme intouchable, est victime des assauts de Donald Trump.

- Un nom avant tout -

Techniquement, Air Force One désigne tout avion de l'armée de l'air américaine qui transporte le président des États-Unis, peu importe son modèle ou sa taille.

Le président américain Donald Trump monte à bord d'Air Force One à la base Andrews, le 29 avril 2025 dans le Maryland ( AFP / Jim WATSON )

Mais la plupart du temps, ce nom fait référence aux deux Boeing 747-200, largement modifiés, à bords desquels le président américain parcourt le monde.

Les deux modèles actuels sont entrés en service en 1990, sous la présidence de George Bush père.

Avec ses couleurs bleu et blanc si caractéristiques, le jet actuel est devenu si célèbre qu'il a même donné lieu à un thriller hollywoodien portant son nom, avec Harrison Ford dans le rôle principal.

Il existe aussi un modèle plus petit, adapté d'un Boeing 757.

- Suite présidentielle -

Le grand Air Force One est particulièrement luxueux.

Le président dispose d'une grande suite qui comprend une pièce avec des fauteuils en cuir et un bureau en bois poli.

Le président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse à bord d'Air Force One, le 9 février 2025 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Une pièce à usage médical peut servir de salle d'opération, si le pire devait se produire.

Des cabines sont prévues pour les conseillers du président, les agents chargés de sa protection et une quinzaine de journalistes. Deux petites cuisines peuvent nourrir 100 personnes, avec de la vaisselle estampillée à bordure dorée.

- Sécurité -

Mais le rôle principal de l'avion est d'assurer la sécurité du président américain. Grâce à sa capacité de ravitaillement en vol, il peut rester en l'air pour un temps quasi indéterminé.

Les deux Boeing qui transportent le président américain sur le tarmac de l'aéroport de Rio de Janeiro, le 19 novembre 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

Un système électronique renforcé le protège contre les impulsions électromagnétiques - qu'elles proviennent d'explosions nucléaires ou de brouilleurs hostiles - "permettant à l'avion de fonctionner comme un centre de commandement mobile en cas d'attaque contre les États-Unis", selon la Maison Blanche.

Son système de communication permet également à Donald Trump de garder contact avec la terre ferme -- et de continuer à publier sur ses réseaux sociaux en plein vol.

Selon des spécialistes de l'aviation, l'appareil est également doté de défenses aériennes secrètes, capables de semer les radars et les systèmes de repérage infrarouge de l'ennemi.

- Rôle historique -

Air Force One a également joué un rôle dans l'histoire de la politique américaine.

Le président américain George W. Bush à bord du Air Force One, le 11 septembre 2001 ( POOL / DOUG MILLS )

Les premiers jets spécialement conçus pour le président, des Boeing 707 modifiés, ont été introduits par le président John F. Kennedy en 1962.

C'est l'un de ces mêmes avions qui a ramené le corps de Kennedy à Washington après son assassinat à Dallas en 1963.

Après les attentats du 11 septembre 2001, George W. Bush s'est envolé à bord d'Air Force One.

- Obsession trumpienne -

Donald Trump est, depuis son premier mandat, obsédé par les jets présidentiels.

Le républicain a toujours cherché à les moderniser, concluant en 2018 un accord avec Boeing pour deux nouveaux modèles basés sur le 747-8, un avion plus récent.

Il s'est également plaint à plusieurs reprises des retards et des dépassements de coûts.

"Nous sommes très déçus que Boeing prenne autant de temps (...). Nous avons un Air Force One qui a 40 ans", a déclaré M. Trump lundi.

Une maquette du nouvel avion Air Force One dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le 24 avril 2025 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Il a également imaginé une nouvelle palette de couleurs pour l'appareil, avec une large bande rouge foncé le long de l'avion.

Le président aime d'ailleurs tellement ce nouveau style qu'il expose une maquette de son Air Force One idéal dans le Bureau ovale.

"Si l'on regarde certains pays arabes et les avions qu'ils ont garés à côté de l'avion des États-Unis d'Amérique, on a l'impression qu'ils viennent d'une autre planète", a-t-il ajouté lundi.

L'un de ces mêmes pays arabes, le Qatar, vient de proposer d'offrir aux États-Unis un Boeing 747-8 appartenant à la famille royale comme un Air Force One de remplacement, en attendant le nouvel appareil.

Mais compte tenu des questions éthiques et de sécurité liées à l'utilisation d'un avion d'une puissance étrangère pour une utilisation si sensible, il n'est pas certain que ce projet voie le jour.