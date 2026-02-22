Air Canada et United Airlines interrompent leurs vols vers Puerto Vallarta au Mexique

(Ajout de l'annulation des vols de United Airlines)

Air Canada AC.TO a annoncé dimanche qu'elle suspendait temporairement ses opérations à Puerto Vallarta, au Mexique, et United Airlines UAL.O a déclaré qu'elle annulait ses vols dans cette ville, à la suite d'informations faisant état d'une opération militaire contre le chef d'un gang de trafiquants de drogue.

"Les vols de United Airlines à destination de PVR sont annulés", a déclaré la compagnie dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.

Reuters a rapporté plus tôt dans la journée que le baron de la drogue mexicain Nemesio Oseguera, plus connu sous le nom de "El Mencho", avait été tué lors d'une opération militaire.