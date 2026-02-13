Air Canada constate une hausse des voyages d'affaires à l'étranger à la suite des tensions commerciales avec les États-Unis

Air Canada AC.TO constate une hausse de près de 30 % du trafic d'affaires à destination de l'étranger, le pays cherchant à diversifier ses échanges commerciaux en s'éloignant des États-Unis, ce qui alimente la demande de voyages internationaux, a déclaré vendredi un dirigeant de la compagnie.

"Nous constatons une forte croissance de la demande des entreprises sur l'Atlantique Nord, avec une augmentation de près de 30 % du trafic d'entreprise à destination de l'Europe et du Pacifique, et nous attribuons cela en partie au fait que le Canada peut diversifier les corridors commerciaux", a déclaré Mark Galardo, chef des services commerciaux, aux analystes.

Dans sa déclaration sur les résultats du quatrième trimestre jeudi, le plus grand transporteur du Canada avait prévu un bénéfice de base pour 2026 légèrement supérieur aux estimations de Wall Street, en pariant sur une forte demande sur les routes internationales en dehors des États-Unis et sur une augmentation des voyages haut de gamme.

Les autorités canadiennes tentent de favoriser un nouvel ordre commercial mondial en travaillant plus étroitement avec la Chine et en concluant des accords commerciaux plus modestes, mais le pays reste limité par la dépendance économique écrasante du Canada à l'égard des États-Unis.

LES CANADIENS ÉVITENT DE VOYAGER AUX ÉTATS-UNIS

Air Canada, dont le siège est à Montréal, prévoit une augmentation de ses recettes en 2026, car elle ajoute des sièges et bénéficie de la demande croissante de voyages haut de gamme, mais elle est confrontée à des pressions sur les coûts dues aux accords de travail conclus avec les syndicats.

Le transporteur a déclaré que les voyages haut de gamme représentaient environ 30 % des recettes totales des passagers. La forte demande de cabines haut de gamme et les réservations de vols long-courriers l'ont aidé à compenser la faiblesse des liaisons entre les États-Unis et le Canada en raison des tensions commerciales entre les deux pays.

Les compagnies aériennes américaines ont également vu dans les voyages haut de gamme une source de revenus.

Les Canadiens ont choisi d'éviter de se rendre aux États-Unis, préférant réserver des vacances vers des destinations internationales en Europe et en Amérique latine.

Air Canada s'attend à ce que les conditions du marché ne changent guère en ce qui concerne les voyages transfrontaliers.

Le transporteur prévoit que sa capacité en sièges-milles offerts, une mesure clé de la capacité de transport de passagers, augmentera de 3,5 % à 5,5 % en 2026.

(1 $ = 1,3609 dollar canadien)