Air Cambodia commande jusqu'à 20 Boeing 737 MAX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Boeing BA.N a annoncé mardi qu'Air Cambodia avait commandé jusqu'à 20 de ses 737 MAX 8.
L'accord a été rendu public lors du salon aéronautique de Singapour en présence de responsables et de diplomates américains et cambodgiens.
