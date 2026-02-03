 Aller au contenu principal
Air Cambodia commande jusqu'à 20 Boeing 737 MAX
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 07:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a annoncé mardi qu'Air Cambodia avait commandé jusqu'à 20 de ses 737 MAX 8.

L'accord a été rendu public lors du salon aéronautique de Singapour en présence de responsables et de diplomates américains et cambodgiens.

