 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Astana renforce ses vols internationaux pour les fêtes de Nauryz
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:06

La compagnie kazakhe augmente ses capacités au départ d'Almaty afin de répondre à la demande saisonnière accrue.

Air Astana annonce une hausse des fréquences sur plusieurs liaisons internationales à l'occasion des célébrations de Nauryz en mars (soit les fêtes du nouvel an du calendrier persan). La compagnie ajoute notamment 9 vols supplémentaires vers Phuket et remplace les appareils monocouloirs par des Boeing 767 gros-porteurs sur la ligne vers Phu Quoc (Vietnam), augmentant la capacité de 35%.

Ibrahim Canliel, directeur financier et futur directeur général, indique que ces ajustements visent à "offrir davantage d'opportunités de voyage" et à améliorer la flexibilité pour les passagers durant cette période.

D'autres routes bénéficient également de renforts, avec 13 vols additionnels vers Delhi, ainsi que des augmentations de fréquences vers Londres, Malé, Istanbul, Tbilissi et Tachkent.

La compagnie prévoit de poursuivre cette expansion en avril, avec une montée progressive à un vol quotidien entre Astana et Francfort, ainsi que de nouvelles hausses de fréquences vers Phuket et Bangkok depuis Almaty.

Ces annonces interviennent alors que le titre de la compagnie a reculé de quelque 19% depuis le début de l'année.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank