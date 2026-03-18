Air Astana renforce ses vols internationaux pour les fêtes de Nauryz
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:06
Air Astana annonce une hausse des fréquences sur plusieurs liaisons internationales à l'occasion des célébrations de Nauryz en mars (soit les fêtes du nouvel an du calendrier persan). La compagnie ajoute notamment 9 vols supplémentaires vers Phuket et remplace les appareils monocouloirs par des Boeing 767 gros-porteurs sur la ligne vers Phu Quoc (Vietnam), augmentant la capacité de 35%.
Ibrahim Canliel, directeur financier et futur directeur général, indique que ces ajustements visent à "offrir davantage d'opportunités de voyage" et à améliorer la flexibilité pour les passagers durant cette période.
D'autres routes bénéficient également de renforts, avec 13 vols additionnels vers Delhi, ainsi que des augmentations de fréquences vers Londres, Malé, Istanbul, Tbilissi et Tachkent.
La compagnie prévoit de poursuivre cette expansion en avril, avec une montée progressive à un vol quotidien entre Astana et Francfort, ainsi que de nouvelles hausses de fréquences vers Phuket et Bangkok depuis Almaty.
Ces annonces interviennent alors que le titre de la compagnie a reculé de quelque 19% depuis le début de l'année.
A lire aussi
-
Le Sénégal a annoncé mercredi qu'il allait faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), rendue mardi soir, de retirer la victoire à la CAN aux Lions de la Teranga au profit ... Lire la suite
-
Airbus a annoncé mercredi la signature d'une commande ferme du géant du leasing AerCap Holdings pour 100 appareils de la famille A320neo, soit 23 A320neo et 77 A321neo. Cette transaction met en évidence la stratégie d'AerCap, qui consiste à investir ... Lire la suite
-
La Grande-Bretagne et le Rwanda s'affrontent devant les tribunaux au sujet d'un accord sur la migration
La Grande-Bretagne et le Rwanda s'affrontent devant une cour internationale à partir de mercredi, Kigali réclamant plus de 100 millions de livres sterling (116 millions d'euros) que Londres lui doit encore, selon elle, au titre d'un accord annulé visant à expulser ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert en début de séance mercredi, profitant d'un léger recul des cours du pétrole avant de se pencher sur les décisions de politique monétaire de plusieurs banques centrales. À Paris, le CAC 40 gagne 0,77% ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer