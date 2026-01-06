AIG nomme Eric Andersen, d'Aon, directeur général, tandis que Peter Zaffino devient président exécutif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AIG nomme Eric Andersen, d'Aon, son prochain directeur général

Peter Zaffino devient président exécutif

Les actions chutent de près de 7 % à la suite de cette nouvelle

Selon les analystes, cette décision marque le passage de la restructuration à la croissance

American International Group AIG.N a déclaré mardi qu'Eric Andersen succédera au directeur général Peter Zaffino, qui a redressé le géant de l'assurance après des années de turbulences suite à son renflouement par les contribuables de 182 milliards de dollars lors de la crise financière de 2008.

L'action d'AIG, l'un des plus grands assureurs commerciaux au monde, a chuté de près de 7 % en début de séance à la suite de l'annonce de la démission de Peter Zaffino et de sa nomination au poste de président exécutif, qui a suscité une réaction mitigée de la part des analystes de Wall Street.

Eric Andersen rejoindra AIG en tant que directeur général élu le 16 février et prendra la tête de l'entreprise après le mois de juin, sous la responsabilité de Peter Zaffino, a indiqué la société.

Peter Zaffino, qui occupe le poste de directeur général depuis 2021, continuera à jouer un rôle actif dans la stratégie, selon une personne ayant connaissance du dossier.

"Andersen est un (à juste titre, selon nous) leader de l'assurance très respecté qui est connu des investisseurs et qui, selon nous, a l'envergure et les antécédents pour diriger AIG", ont écrit les analystes de la maison de courtage KBW dans une note.

Andersen a récemment été membre du comité exécutif de l'assureur Aon AON.N et conseiller stratégique du directeur général du courtier en assurance.

Les analystes de J.P. Morgan ont noté qu'Eric Andersen avait de solides références, mais ont déclaré que le changement créait de l'incertitude pour l'entreprise, ajoutant: "Nous ne voyons pas en quoi cela améliore l'argumentaire d'investissement pour l'action d'AIG."

Les analystes de Citi, quant à eux, ont déclaré qu'ils pensaient que la transition maintenait le statu quo et ne créait pas de risques pour l'action d'AIG.

Un porte-parole d'AIG n'a pas immédiatement commenté la note de J.P. Morgan.

LA REPRISE APRÈS LA CRISE

AIG a lutté pendant plus d'une décennie pour reprendre pied après son sauvetage par le gouvernement. En 2015, l'investisseur activiste milliardaire Carl Icahn a pris une participation minoritaire dans la société et a fait pression sur la direction pour qu'elle simplifie sa structure et cède les actifs non essentiels. Carl Icahn s'est retiré de sa participation dans AIG en 2018.

Après l'arrivée de Peter Zaffino en 2021, la société s'est séparée de ses activités d'assurance-vie et de retraite, Corebridge Financial CRBG.N , par le biais d'une introduction en bourse, une opération largement considérée comme son principal accomplissement.

Il a également mené un effort de modernisation des opérations de l'entreprise, notamment en intégrant l'IA générative.

Sous sa direction, la société a enregistré cinq années consécutives de rentabilité de souscription, tandis que son action a grimpé de plus de 85 %. AIG a déclaré avoir reversé plus de 19 milliards de dollars à ses actionnaires au cours des trois dernières années par le biais de rachats d'actions et de dividendes.

"Nous avons considérablement amélioré la rentabilité d'AIG, renforcé notre bilan et créé une énorme flexibilité financière", a déclaré Peter Zaffino dans un communiqué.

RÔLE DE PRÉSIDENT EXÉCUTIF

Le nouveau rôle de Peter Zaffino est le reflet d'une évolution plus large vers le modèle de la présidence exécutive dans les entreprises américaines, qui a gagné en popularité car les entreprises recherchent une continuité dans les transitions de leadership. Les directeurs généraux sortants conservent un rôle actif dans la stratégie et la gouvernance, tout en confiant la gestion quotidienne à un successeur, une structure que les investisseurs considèrent souvent comme réduisant le risque d'exécution.

Le géant de Wall Street Morgan Stanley MS.N a utilisé cette approche en 2023, lorsqu'il a nommé James Gorman, dirigeant de longue date, président exécutif, tout en élevant Ted Pick au rang de directeur général.

Les analystes ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'Eric Andersen procède à des changements stratégiques majeurs et que la société continuera à se concentrer sur l'amélioration de la souscription et sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires.

"Nous pensons qu'il s'agit également d'un signal indiquant qu'AIG passe de sa phase de restructuration à une phase de croissance", ont écrit les analystes de Piper Sandler dans une note.