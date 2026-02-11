AIG en hausse après l'annonce d'un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions du géant de l'assurance American International Group AIG.N augmentent de 6,21% à 79,66 dollars

** La société a publié mardi un bénéfice après impôt ajusté de 1,07 milliard de dollars, soit 1,96 $ par action, contre 817 millions de dollars, soit 1,30 $ par action, un an plus tôt

** Les charges totales liées aux catastrophes se sont élevées à 125 millions de dollars, en baisse par rapport aux 325 millions de dollars de l'année précédente

** Notre première impression est que le résultat est meilleur, mais moins impressionnant que celui de nos pairs" - Piper Sandler

** 8 des 22 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et 14 comme un "maintien"; le PT médian est de 85 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte du mouvement de la séance, AIG a progressé de 5 % au cours des 12 derniers mois