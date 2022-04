AIG confie 150Md$ d’actifs à BlackRock

(NEWSManagers.com) - American International Group va confier à BlackRock la gestion de 150 milliards de dollars d’actifs. Cet accord intervient alors que le groupe d’assurance américain a annoncé l’introduction en Bourse prochaine de ses activités d’assurance vie et de retraite.

BlackRock va gérer un portefeuille d'investissement d’AIG représentant jusqu’à 60 milliards de dollars et un portefeuille de son activité vie et retraite jusqu’à 90 milliards de dollars. Les classes d’actifs concernées sont des obligations liquides et des placements privés. En outre, la plate-forme Aladdin de BlackRock fournira sa technologie de gestion des investissements à AIG et au pôle Life & Retirement.

Parallèlement, AIG a annoncé que son activité Life & Retirement allait devenir indépendante grâce à une introduction en Bourse. Appelée SAFG Retirement Services, elle sera renommée Corebridge Financial.

A cet effet, AIG avait vendu, l’été dernier, 9,9% du capital de l’activité au fonds d’investissement Blackstone et lui avait confié 50 milliards de dollars à gérer, un montant appelé à atteindre 92 milliards. L’accord entre AIG et BlackRock, soumis au feu vert des régulateurs, se mettra en place par étapes.

AIG avait annoncé pour la première fois sa décision de séparer ses activités d'assurance-vie et de retraite de ses activités d'assurance dommages en 2020. Après l'introduction en Bourse, il continuera à détenir plus de 50 % de SAFG.