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Aidants : 3 ans de soutien pour les 8 lauréats de la Fondation Crédit agricole assurances
information fournie par AOF 15/07/2026 à 11:00

(Zonebourse.com) - La Fondation Crédit agricole assurances dévoile les huit projets lauréats de l'édition 2026 de son appel à projets consacré à la santé mentale des aidants. Cette année, pour la première fois, les structures de l'intérêt général bénéficieront d'un soutien pluriannuel sur trois ans pour développer des solutions concrètes destinées à accompagner les proches aidants et à préserver leur équilibre psychologique.

Cette année, ces huit nouveaux projets ont été retenus pour leur capacité à apporter des réponses concrètes aux besoins des aidants, qu'il s'agisse d'offres de répit, de programmes de soutien psychologique, d'accompagnement des jeunes aidants ou encore d'actions de prévention en santé mentale.

Le prix Coup de Coeur du Jury est attribué à l'Association Groupe Polyhandicap qui développe un programme innovant de coaching dédié aux familles qui accompagnent un proche présentant plusieurs handicaps graves. Ce soutien permettra un accompagnement spécifique de plusieurs mois pour renforcer le modèle économique de l'association et travailler notamment à la diversification de ses financements.

Les autres lauréats sont :

- Association APAS 82 : organisation de séjours de répit aux jeunes aidants. L'objectif est de briser leur isolement, restaurer leur estime de soi et soutenir la cellule familiale.

- Association Baluchon France : mise en place d'un dispositif de soutien financier permettant de diminuer le reste à charge des aidants bénéficiant d'un accompagnement en baluchonnage.

- Hôpital La Musse : développement de séjours de répit pour les aidants de patients atteints d'addictologie.

- Association AFA Crohn RCH France : création d'un programme de soutien des proches aidants de malades atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

- Association des professionnels de santé de Beauvoisin : déploiement d'un programme de psychoéducation destiné aux aidants accompagnant un proche porteur d'un trouble psychique chronique.

- Centre hospitalier de Roanne : mise en oeuvre d'un parcours d'accompagnement pour les aidants de personnes victimes d'addictions.

- Fondation de l'université de Nîmes : développement d'un programme de prévention et de promotion de la santé mentale destiné aux étudiants aidants de l'université.

En France, des millions de personnes accompagnent au quotidien un proche âgé, malade ou en situation de handicap. Souvent indispensable, ce rôle s'accompagne pourtant d'une forte charge mentale, de fatigue et parfois d'isolement. Parce que l'aidance touche de nombreuses familles et constitue un enjeu croissant de cohésion sociale et de santé publique, Crédit agricole assurances s'engage depuis plus de 15 ans aux côtés des acteurs qui soutiennent les aidants.

Plus de 275 projets ont été soutenus partout en France depuis le lancement de cet appel à projets en 2010, pour un engagement financier de plus de 2,6 millions d'euros.

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