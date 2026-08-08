AI Financial, une entreprise de fintech liée à Trump, cède une de ses divisions à PrimeDelta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du nom de la société: “Prime Delta” est remplacé par “PrimeDelta” dans l'ensemble de l'article et dans le titre; correction de la description et du lien hypertexte de PrimeDelta au troisième point.)

AI Financial Corp AIFC.O , une société étroitement liée à World Liberty Financial, la société spécialisée dans les cryptomonnaies soutenue par la famille Trump , a cédé sa filiale canadienne à PrimeDeltaCorp, basée à New York, quelques semaines après que la société de fintech Perpetuals.com PDC.O ait mis fin aux négociations visant à racheter cette filiale.

* AI Financial recevra un billet à ordre garanti de 12 millions de dollars — dont 1 million de dollars dus la semaine prochaine et le reste payable à terme — ainsi qu’environ 11,6 millions d’actions de PrimeDelta en contrepartie de la vente d’ALT5 Sigma Canada, comme l’a révélé vendredi un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

* Le document ne fournissait pas de détails sur les raisons de cette transaction. AI Financial, anciennement connue sous le nom d’ALT5 Sigma, et PrimeDelta n’ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles.

* PrimeDelta est une plateforme financière spécialisée dans la tokenisation de titres, comme l’indique son site internet .

* World Liberty Financial s’était associée à ALT5 Sigma en août 2025, concluant un accord en vertu duquel ALT5 Sigma avait levé 750 millions de dollars en vendant de nouvelles actions et avait utilisé 717 millions de dollars de cette somme pour acheter des jetons World Liberty.

* Selon Reuters, qui s’appuie sur l’accord conclu entre les Trump et World Liberty Financial, cette opération a rapporté plus de 500 millions de dollars à la famille Trump.

* Le cours de l’action d’AI Financial s’est effondré depuis le 11 août 2025, date de la transaction, passant de plus de 9 dollars à environ 44 centimes vendredi, pour une capitalisation boursière d’environ 61 millions de dollars.

* La cession d’ALT5 Sigma Canada par AI Financial à PrimeDelta intervient environ trois semaines après que Perpetuals.com a annoncé avoir renoncé à son projet d’acquisition de l’entreprise, sans donner plus de détails.

* ALT5 Sigma a poursuivi PrimeDelta en justice l’année dernière , l’accusant d’être liée à un ancien consultant soupçonné d’avoir détourné des données de l’entreprise au profit d’une société concurrente — un litige que les deux parties ont réglé en décembre sans que l’une ou l’autre ne reconnaisse avoir commis de faute, comme le montrent les documents déposés auprès de la SEC .