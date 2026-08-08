AI Financial, société de fintech liée à Trump, cède sa filiale à Prime Delta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AI Financial Corp AIFC.O , une société étroitement liée à World Liberty Financial, la société spécialisée dans les cryptomonnaies soutenue par la famille Trump, a cédé sa filiale canadienne à Prime Delta, basée à New York, quelques semaines après que la société de fintech Perpetuals.com PDC.O eut mis fin aux négociations visant à racheter cette filiale.

* AI Financial recevra un billet à ordre garanti de 12 millions de dollars — dont 1 million de dollars payable la semaine prochaine et le reste versé progressivement — ainsi qu’environ 11,6 millions d’actions de Prime Delta en contrepartie de la vente d’ALT5 Sigma Canada, comme l’a révélé vendredi un document déposé auprès de la SEC .

* Le document ne fournissait pas plus de détails sur les raisons de cette transaction. AI Financial, anciennement connue sous le nom d’ALT5 Sigma, et Prime Delta n’ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures d’ouverture habituelles.

* Prime Delta est une société de services financiers spécialisée dans « l’intermédiation de crédit et le conseil financier stratégique », selon son site web .

* World Liberty Financial s’est associée à ALT5 Sigma en août dernier et a conclu un accord en vertu duquel ALT5 Sigma a levé 750 millions de dollars en vendant de nouvelles actions et a utilisé 717 millions de dollars de cette somme pour acheter des tokens World Liberty.

* Cette transaction a permis à la famille Trump d’empocher plus de 500 millions de dollars, a rapporté Reuters , en se basant sur l’accord conclu entre les Trump et World Liberty Financial.

* La cession d’ALT5 Sigma Canada par AI Financial à Prime Delta intervient environ trois semaines après que Perpetuals.com a annoncé avoir renoncé à son projet d’acquisition de l’entreprise, sans donner plus de détails.