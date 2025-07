Ahold Delhaize: nouveau directeur technologique en septembre information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 09:17









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize fait part de la nomination de Jan Brecht au poste de directeur technologique (CTO) et membre du comité exécutif, à compter du 26 septembre. Il succédera à Ben Wishart, qui a décidé de quitter le groupe après douze ans au poste de CTO.



Plus récemment, Jan Brecht a occupé le poste de directeur de l'information numérique chez Nissan Motor. Auparavant, il était directeur des systèmes d'information de Mercedes-Benz Goup, dont il a dirigé la stratégie informatique.



Dans ses nouvelles fonctions, il supervisera la stratégie technologique d'entreprise, l'innovation numérique, la cybersécurité, et permettra aux grandes marques locales d'Ahold Delhaize de tirer parti de la taille du distributeur belgo-néerlandais.





Valeurs associées KON AH DEL 35,1500 EUR Euronext Amsterdam -0,11%