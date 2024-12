Ahold Delhaize: lancement du programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce que le programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros annoncé le 6 novembre dernier débutera ce 30 décembre, pour une durée maximale s'étendant jusqu'à la fin de l'année 2025.



'Le maintien d'une approche équilibrée entre le financement de la croissance dans les canaux clés et la restitution des liquidités excédentaires aux actionnaires fait partie du cadre financier d'Ahold Delhaize pour soutenir sa stratégie Growing Together', rappelle-t-il.



Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais précise que ce programme vise à réduire son capital, en annulant tout ou partie des actions ordinaires acquises. Au cours actuel, il représente environ 31,9 millions d'actions, soit 3,5% du total des actions en circulation.



Le programme de rachat d'actions est exécuté en une ou plusieurs tranches. Pour chacune d'entre elles, un intermédiaire est mandaté pour réaliser l'achat des actions à sa seule discrétion et dans le cadre de paramètres d'exécution prédéfinis.





