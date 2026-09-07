Ahold Delhaize investit 120 millions d'euros dans un centre logistique en Belgique

La chaîne belge de supermarchés Delhaize prévoit d'investir 120 millions d'euros dans ses activités logistiques en gestion propre afin de renforcer sa position concurrentielle en Belgique et au Luxembourg.

Dans un communiqué, la filiale d'Ahold Delhaize indique qu'elle compte maintenir ses activités logistiques actuelles sur les sites de Zellik et de Ninove, près de Bruxelles, mais qu'il va lui falloir faire évoluer son réseau logistique et son organisation du travail afin d'accompagner sa croissance sur le court terme.

Le détaillant explique avoir l'intention d'investir dans un nouveau centre de transport et dans un nouveau centre de distribution dédié aux produits frais, de nouvelles installations qui seront implantées sur le site existant de Zellik.

130 emplois créés

C'est le spécialiste de l'immobilier logistique WDP qui assurera la construction du nouveau bâtiment, dont l'ouverture est prévue en 2029. L'investissement total doit représenter un montant de 120 millions d'euros.

"La croissance que Delhaize réalise aujourd'hui demande une organisation logistique moderne, prête pour le futur. Avec cet investissement, nous augmentons notre capacité logistique, nous renforçons nos activités opérationnelles et nous posons les bases d'une croissance durable à long terme", explique Alexandros Boussis, le directeur général de l'enseigne.

Delhaize, qui dit vouloir attacher une attention particulière à l'ergonomie et à la diversification des tâches afin d'assurer le bien-être de ses collaborateurs, précise que le nouveau centre de distribution ainsi que la nouvelle organisation de travail devraient permettre la création de 130 nouveaux emplois à durée indéterminée.