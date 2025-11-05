Ahold Delhaize augmente sa marge opérationnelle sous-jacente
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 08:42
Son chiffre d'affaires s'est accru de 2,2% (+6,1% hors effets de changes) à près de 22,5 milliards d'euros, ses ventes comparables hors essence ayant progressé de 2,9% avec des hausses similaires aux Etats-Unis et en Europe.
Pour 2025, il confirme anticiper un BPA sous-jacent en croissance à un pourcentage 'à un seul chiffre moyen ou élevé' à changes constants, une marge d'exploitation sous-jacente de l'ordre de 4% et un cash-flow libre d'au moins 2,2 milliards.
Par ailleurs, 'convaincu de prendre les bonnes mesures pour stimuler une croissance constante et créer de la valeur à long terme', le distributeur belgo-néerlandais annonce vouloir racheter pour un milliard d'euros d'actions à partir de début 2026.
Valeurs associées
|36,4800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+2,27%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge, dans le sillage de Wall Street, les investisseurs montrant moins d'appétit pour le risque face aux valorisations colossales des valeurs liées à l'IA. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait 0,52%, ... Lire la suite
-
Marks & Spencer a fait état mercredi d'une baisse de 55,4% de son bénéfice sous-jacent au premier semestre, une performance qui reflète l'impact du piratage informatique survenu en avril et qui a forcé le géant britannique du détail à suspendre les commandes
-
La marque danoise de bijoux Pandora a abaissé mercredi sa prévision de croissance des ventes comparables pour l'ensemble de l'année et a fait état d’une progression des ventes en-deçà des attentes au troisième trimestre, pénalisée par un recul en Europe. Le bénéfice ... Lire la suite
-
Eutelsat a annoncé mercredi la nomination de Sébastien Rouge au poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe. La nomination prendra effet le 1er février 2026, selon un communiqué de l'opérateur de télécommunications par satellite. (Rédigé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer