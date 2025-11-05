 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 070,72
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ahold Delhaize augmente sa marge opérationnelle sous-jacente
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 08:42

Ahold Delhaize publie un BPA sous-jacent en hausse de 8,7% à 0,67 euro au titre du 3e trimestre 2025, avec une marge opérationnelle sous-jacente améliorée de 0,3 point à 4,1% et un cash-flow libre en chute de 27,3% à 389 millions d'euros.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 2,2% (+6,1% hors effets de changes) à près de 22,5 milliards d'euros, ses ventes comparables hors essence ayant progressé de 2,9% avec des hausses similaires aux Etats-Unis et en Europe.

Pour 2025, il confirme anticiper un BPA sous-jacent en croissance à un pourcentage 'à un seul chiffre moyen ou élevé' à changes constants, une marge d'exploitation sous-jacente de l'ordre de 4% et un cash-flow libre d'au moins 2,2 milliards.

Par ailleurs, 'convaincu de prendre les bonnes mesures pour stimuler une croissance constante et créer de la valeur à long terme', le distributeur belgo-néerlandais annonce vouloir racheter pour un milliard d'euros d'actions à partir de début 2026.

Valeurs associées

KON AH DEL
36,4800 EUR Euronext Amsterdam +2,27%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge
    information fournie par AFP 05.11.2025 09:49 

    Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge, dans le sillage de Wall Street, les investisseurs montrant moins d'appétit pour le risque face aux valorisations colossales des valeurs liées à l'IA. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait 0,52%, ... Lire la suite

  • Une personne passe devant une boutique Marks & Spencer près de Marble Arch sur Oxford Street, à Londres
    M&S: Le bénéfice du S1 plombé par l'impact du piratage informatique
    information fournie par Reuters 05.11.2025 09:23 

    Marks & Spencer a fait état mercredi d'une baisse de 55,4% de son bénéfice sous-jacent au premier semestre, une performance qui reflète l'impact du piratage informatique survenu en avril et qui a forcé le géant britannique du détail à suspendre les commandes

  • A view of a shop of the Danish jewellery maker Pandora in Copenhagen
    Pandora abaisse sa prévision annuelle de croissance des ventes
    information fournie par Reuters 05.11.2025 09:21 

    La marque danoise de bijoux Pandora a abaissé mercredi sa prévision de croissance des ventes comparables pour l'ensemble de l'année et a fait état d’une progression des ventes en-deçà des attentes au troisième trimestre, pénalisée par un recul en Europe. Le bénéfice ... Lire la suite

  • Le logo de l'opérateur européen de satellites Eutelsat est photographié au siège social de l'entreprise à Issy-les-Moulineaux
    Eutelsat: Sébastien Rouge nommé Dirfin à compter de février 2026
    information fournie par Reuters 05.11.2025 09:15 

    Eutelsat a annoncé mercredi la nomination de Sébastien Rouge au poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe. La nomination prendra effet le 1er février 2026, selon un communiqué de l'opérateur de télécommunications par satellite. (Rédigé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank