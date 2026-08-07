AGS Health, filiale de Blackstone, a déposé une nouvelle version de son dossier en vue d'une introduction en bourse de 500 millions de dollars en Inde

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AGS Health, société détenue par Blackstone, a déposé vendredi un projet de document actualisé en vue d’une introduction en bourse en Inde d’un montant de 48 milliards de roupies (soit 504 millions de dollars), près de deux mois après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité de régulation des marchés pour cette cotation.

* Cette introduction en bourse consiste en une émission d’actions nouvelles d’une valeur maximale de 18 milliards de roupies, ainsi qu’en une cession par Blackstone BX.N d’actions d’une valeur maximale de 30 milliards de roupies.

* AGS Health avait déposé en avril une demande confidentielle d’introduction en bourse auprès du Securities and Exchange Board of India (SEBI), la cotation proposée valorisant la société à environ 3 milliards de dollars, selon Bloomberg News.

* La procédure confidentielle permet aux entreprises de soumettre des projets de documents à l’autorité de régulation afin d’obtenir son avis sans rendre les détails publics, ce qui leur offre une plus grande flexibilité en matière de calendrier et de divulgation.

* La société est un prestataire de services de gestion du cycle des recettes (RCM) qui aide les hôpitaux et les prestataires de soins de santé américains à gérer la facturation, les demandes de remboursement d’assurance et les paiements.

* Pour l’exercice clos le 31 mars, AGS Health a enregistré un bénéfice de 2,07 milliards de roupies et un chiffre d’affaires de 20,41 milliards de roupies, selon les documents préliminaires.

(1 dollar = 95,2075 roupies indiennes)