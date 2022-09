Agripower: "Superbe dynamique commerciale"

Publication du CA 2021-2022



Agripower publie un très bon chiffre d’affaires annuel, à 10,4 M€, soit une croissance de +22,8% sur l’ensemble de l’exercice. Ces chiffres sont légèrement au-dessus de nos attentes (10 M€ attendus, +18%) et marquent une nette accélération de la dynamique commerciale de la société, dont la croissance fait plus que doubler par rapport au dernier exercice (+9,6% en 2020-2021). Par conséquent, Agripower sera en mesure de délivrer un résultat net bénéficiaire sur l’exercice.





Perspectives



Fort des éléments précédemment évoqués et d’un nouveau partenariat type « apporteurs d’affaires » avec une coopérative du Grand Ouest, qui vient s’ajouter aux 4 autres déjà existants et qui devrait nourrir la top line, le groupe réitère sa confiance dans une trajectoire de croissance rentable avec comme point d’horizon un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2024. De notre côté, nous maintenons nos estimations et saluons cette publication qui confirme autant l’excellence que la pertinence du travail mis en place par la direction, travail qui prend d’autant plus son sens dans le contexte actuel.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours est toujours de 12,50 € et notre recommandation reste à Achat.