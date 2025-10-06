AGRIPOWER : Succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

Levée de fonds d'un montant de 8 M€

Taux de sursouscription de 111,3%

Règlement-livraison et début des négociations des actions nouvelles : 8 octobre 2025

AGRIPOWER France (« AGRIPOWER ») annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires d'un montant brut de 8 M€ par l'émission de 8 436 406 actions nouvelles au prix unitaire de 0,948 € par action (l'« Augmentation de Capital »).

Le produit de l'Augmentation de Capital sera dédié pour :

75% à l'investissement en compte propre dans des unités de méthanisations (dont 4,3 M€ pour les 3 projets de participation déjà engagés) ; et

25% au besoin en fonds de roulement intégrant notamment le développement de technologies complémentaires et à la gestion de la croissance.

Cette Augmentation de Capital permet à la Société de mettre à exécution son plan stratégique afin de réaliser ses objectifs et assure son horizon de trésorerie au-delà de douze mois.

« Nous sommes heureux d'annoncer la réussite de cette augmentation de capital qui était ouverte à l'ensemble de nos actionnaires. Nous les remercions vivement de leur confiance et de leur soutien dans la poursuite de notre stratégie axée sur le développement d'unités d'injection biométhane de taille significative, qui sera associé à des prises de participation au capital dans certaines d'entre elles. Je suis convaincu qu'Agripower jouera un rôle majeur dans les années à venir dans le développement de la méthanisation en France. Je tiens également à remercier tous nos conseils qui nous ont accompagné dans le succès de cette opération, au service de la vision et la stratégie de notre groupe. » commente Guillaume Labarrière, Président Directeur Général d'AGRIPOWER .

Résultats de l'Augmentation de Capital

A l'issue de la période de souscription, la demande de souscription s'est élevée à 9 393 685 actions, soit un taux de sursouscription de 111,3% (incluant les engagements reçus préalablement au lancement de l'opération [1] ) et s'est répartie de la manière suivante :

3 262 364 actions à titre irréductible ;

1 496 370 actions à titre réductible ;

4 634 951 actions à titre libre.

Le montant brut de l'opération s'élève à 8 millions d'euros et se traduit par la création de 8.436.406 actions nouvelles au prix unitaire de 0,948 €, réparties comme suit :

3 262 364 actions nouvelles à titre irréductible ;

1 496 370 actions nouvelles à titre réductible ;

3 677 672 actions nouvelles à titre libre.

Le montant net hors taxes total de l'émission (correspondant au montant brut diminué de l'ensemble des frais financiers, juridiques et de communication relatifs à l'émission) s'élève à environ 7,28 M€.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 1 203 272,6 €, divisé en 12 032 726 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune.

L'opération a fait l'objet d'engagements irrévocables et d'intention de souscription de la société VATEL CAPITAL, de la société Johes et de la société Altéa Métha [2] , qui ont souscrit à l'Augmentation de Capital conformément à leurs engagements et intentions de souscription. En raison de la forte demande à titre irréductible et réductible, qui ont été servies en intégralité, la souscription à titre libre de VATEL CAPITAL a été réduite à hauteur de 957 279 actions portant leur souscription à titre libre à 2 582 721 actions. Le reste des souscriptions à titre libre a été servie en intégralité.

Calendrier

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le 8 octobre 2025. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes AGRIPOWER FRANCE, déjà négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0013452281 – mnémo ALAGP.

La répartition du capital et des droits de vote est la suivante :

A la suite de l'Augmentation de Capital et à la connaissance de la Société, les actions composant le capital et les droits de vote se répartissent de la façon suivante :

Nb de titres % du capital Nb de droits de vote % de droits de vote VATEL CAPITAL 5 204 892 43,26% 5 204 892 43,22% ISATIS CAPITAL 492 100 4,09% 492 100 4,09% EIFFEL 182 705 1,52% 182 705 1,52% M. VAURY* 2 524 986 20,98% 2 524 986 20,97% FLOTTANT 3 009 846 25,01% 3 019 734 25,08% MANAGERS 611 846 5,08% 611 846 5,08% AUTO DETENTION 6 351 0,05% 6 351 0,05% TOTAL 12 032 726 100% 12 042 614 100%

* via la société FAVAURY, société civile et la société Johes, société par actions simplifiée

Dilution

Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)* Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente Augmentation de Capital 0,90 Après émission de 8.436.406 actions nouvelles provenant de la présente Augmentation de Capital en cas de réalisation de l'offre à 100% 0,93 * Sur la base d'un montant des capitaux propres de 3,24 M€ au 30 juin 2025

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

Participation de l'actionnaire (en %) Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente Augmentation de Capital 1,00% Après émission de 8.436.406 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réalisation de l'offre à 100% 0,30%

Cadre juridique de l'offre

Faisant usage de la délégation conférée par la 2 ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires du 15 septembre 2025, le Conseil d'Administration de AGRIPOWER a décidé, lors de sa séance du 15 septembre 2025, de mettre en œuvre la délégation qui lui a été consentie et de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Avertissement

En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), l'Augmentation de Capital n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 M€.

Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 17 septembre 2025 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques décrits à la section 2.1.6 du rapport financier annuel de la Société en date du 15 septembre 2025 disponible sur son site internet Rubrique Investisseurs .

Partenaires de l'opération

Conseil de l'opération : Euroland Corporate

Conseil juridique : WRIGHT AVOCAT

A propos de AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation, pouvant aller jusqu'à des prises de participations capitalistiques.

En 2024-2025, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires économique de 4,4 millions d'euros.

Prochain rendez-vous :

Assemblée Générale le 27 novembre 2025

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com

