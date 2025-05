AGRIPOWER : Signature d'un contrat de 4,6 M EUR pour le développement d'une unité de méthanisation en injection biométhane dans l'Est de la France - Prise de participation minoritaire dans la société porteuse et exploitante du projet

Agripower France (« Agripower ») annonce aujourd'hui avoir signé un contrat de 4,6 M€ pour le développement et la construction d'une nouvelle unité de méthanisation agricole en injection biométhane dans l'Est de la France.

Le projet prévoit la mise en service d'une unité de capacité d'injection de 200 Nm3/h avec une capacité de traitement de près de 30 000 tonnes par an d'effluents d'élevage et de CIVE (culture intermédiaire à vocation énergétique).

Les travaux vont démarrer rapidement en juin 2025 avec un objectif de mise en service à l'automne 2026. Le biométhane produit sera injecté directement dans le réseau dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat.

Pour accompagner ce projet et conformément à sa stratégie de création de valeur, Agripower prend, par le biais de sa filiale Agripower Partner qu'elle détient à 100%, une participation de 35,47% au capital de la société porteuse du projet, au côté d'un GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun). Cette opération est réalisée par acquisition d'actions ordinaires et d'actions de préférence octroyant des droits économiques et droits de vote double lui permettant de détenir 49,90% des droits de vote pendant une durée de 10 ans à compter de la mise en service de l'unité.

Les investissements nécessaires sur l'ensemble du programme sont de près de 8,0 M€, budget incluant le contrat de développement et d'installation confié à Agripower à hauteur de 4,6 M€. Agripower Partner injectera 0,4 M€ en compte courant dans la société porteuse du projet et des financement bancaires et/ou obligataires compléteront les apports .

Ce contrat de 4,6 M€ renforce sensiblement le carnet de commandes et compense largement l'annulation récente par les porteurs de projets de 3 contrats de petite méthanisation à la ferme, d'un montant cumulé de 1,0 M€.

Par ailleurs, Agripower dispose toujours d'un portefeuille de projets de méthanisation à injection biométhane avancés (« pipeline ») [1] représentant plus de 20 M€ en cumul de chiffre d'affaires potentiel.

Cette traction commerciale permet de revoir à la hausse l'objectif de chiffre d'affaires 2025-2026 dans une fourchette désormais comprise entre 12 M€ et 15 M€ (vs > à 10 M€ précédemment).

Guillaume Labarrière Directeur Général d'Agripower déclare : « . Nous sommes ravis de concrétiser un nouveau projet d'envergure de méthanisation en injection biométhane. Il s'agit cette fois d'un site « greenfield » où nous serons à la fois partenaire capitalistique et en charge du développement et de l'installation de l'unité de méthanisation. Nous remercions vivement la famille partenaire pour sa confiance dans notre savoir-faire.

Nous continuons ainsi de densifier notre nouvelle trajectoire de création de valeur et nous espérons concrétiser rapidement d'autres projets de notre pipeline. Nous avons une réelle carte à jouer pour devenir un partenaire de référence dans le développement de la méthanisation en France. »

Prochain communiqué : Résultats annuels 2024-2025 – 09 octobre 2025

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne principalement sur des solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie agroalimentaire. Avec 100 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2023-2024, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires économique de 4,8 millions d'euros.

[1] Pipeline : Regroupe les projets sur lesquels Agripower est en négociation avancée avec les porteurs de projets