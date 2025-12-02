AGRIPOWER : Signature d'un contrat de 3,0 M EUR pour le développement d'une unité de méthanisation en injection biométhane avec prise de participation à venir

Agripower France (« Agripower ») annonce avoir signé un contrat de 3,0 M€ pour le développement et la construction d'une nouvelle unité de méthanisation agricole en injection biométhane dans la Sarthe. Cette unité aura une capacité d'injection de 122 Nm3/h avec une capacité de traitement de près de 10 900 tonnes par an d'intrants.

Les travaux vont démarrer rapidement en janvier 2026 avec un objectif de mise en service au 1 er trimestre 2027. Le projet dispose de toutes les autorisations et l'injection de biométhane s'effectuera dans le réseau GRDF au tarif réglementé.

Dans le cadre de ce projet, Agripower, via sa filiale Agripower Partner, devrait, sous réserve de la conclusion de la documentation juridique définitive, prendre prochainement une participation de 49 % au capital de la société au côté des porteurs du projet.

Les investissements nécessaires au projet sont de 5,5 M€, budget incluant le contrat de développement et d'installation confié à Agripower de 3,0 M€. Agripower Partner prévoit de mobiliser 0,8 M€ en compte courant d'associé au démarrage et des financements bancaires et/ou obligataires compléteront ou se substitueront à cet apport.

Signature d'une extension de travaux sur un site existant

Le Groupe annonce également avoir signé un contrat de 0,3 M€ pour l'installation d'équipements additionnels sur une cuve à digestat d'une unité de méthanisation construite par Agripower et exploitée par un industriel agro-alimentaire.

Ces nouvelles commandes confirment l'excellente dynamique du Groupe ainsi que sa capacité à relancer et développer des projets d'unités d'injection de biométhane. Elles témoignent également de la qualité des solutions apportées par le Groupe aux porteurs de projet, dans le cadre d'un partenariat véritablement gagnant-gagnant. Ces nouveaux succès portent désormais le total des commandes à plus de 10 M€ depuis le début de l'exercice en cours, confortant ainsi la nouvelle trajectoire de croissance et de diversification du Groupe.

Renforcement de la Direction Générale

Le conseil d'administration réuni ce jour a nommé, sur proposition de Guillaume Labarrière, Président Directeur Général, Emmanuel Prouteau en tant que Directeur Général Délégué à compter du 1 er janvier 2026. De formation ingénieur, Emmanuel Prouteau a rejoint le Groupe en 2024 en tant que Directeur du développement commercial, position qu'il conserve, et apporte toute son expertise de plus de 15 ans de dirigeant et de consultant dans les énergies renouvelables. Ce renforcement de la Direction Générale s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe.

Prochain communiqué financier : Résultats semestriels 2025 -2026 – 26 mars 2026

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation, pouvant aller jusqu'à des prises de participations capitalistiques.

En 2024-2025, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires économique de 4,4 millions d'euros.

