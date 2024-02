Agripower : Semestre de transition, et exercice de transition

Point sur l’activité du premier semestre

Après avoir communiqué des résultats 2022/2023 compliqués, marqués par un contexte économique largement dégradé et une dynamique commerciale atone, Agripower est entré dans une profonde phase de restructuration (organisationnelle, opérationnelle, commerciale, financière) durant son premier semestre fiscal. Si le CA réalisé n’est pas communiqué, le groupe affiche toutefois une prise de commandes de 2,5 M€, pour un carnet revu en baisse de -30% à -40% sur la base des 30 M€ communiqués au moment des résultats annuels.

Perspectives

Si la phase de transition est maintenant enclenchée, elle devrait naturellement prendre du temps pour se matérialiser de manière concrète et significative. La nouvelle direction, au-delà du carnet de commandes dont elle a hérité et qu’elle a révisé, a tout de même signé un nouveau projet sur la grande méthanisation au S1, pour une contribution de chiffre d’affaires de plus de 3,0 M€ sur les deux prochains exercices. Les travaux sur une autre unité collective (3,0 M€) devraient également démarrer au S2.

Recommandation

Suite à la publication, et à notre entrevue avec la direction d’Agripower, nous décidons de suspendre notre recommandation à Achat et passons le titre sous revue. Nous disposons de trop peu d’éléments pour émettre une valorisation (et une recommandation) suffisamment cohérente et judicieuse, d’autant que l’exercice 2024 devrait être, en majeure partie, celui du « nettoyage » et de la transition. Nous nous positionnerons à nouveau sur le dossier dès que la situation le permettra et qu’une feuille de route plus précise sera évoquée.