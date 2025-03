AGRIPOWER : Résultats semestriels 2024-2025

Flux de trésorerie positif à 0,2 M€ sur le semestre avec une forte réduction de la perte d'exploitation

Un chiffre d'affaires net semestriel « économique » à 2,63 M€, soit une hausse de près de 20% par rapport au premier semestre 2023–2024

Trésorerie brute disponible de 4,3 M€ au 31 décembre 2024 (1,6 M€ nette des dettes financières)

Virage stratégique très bien engagé vers le développement d'unités de méthanisation en injection biométhane pour compte de tiers ou compte propre avec une première prise de contrôle majoritaire (non consolidée en 2024–2025) dans une unité de méthanisation en octobre 2024 avec un démarrage de l'injection biométhane dès février 2025

Carnet de commandes de 7 M€ et un pipeline de projets d'un montant supérieur à 20 M€

Confirmation d'un objectif de chiffre d'affaires 2025–2026 de plus de 10 M€.

La société Agripower France (« Agripower » ou la « Société »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1 er semestre de l'exercice 2024-2025 arrêté le 31 décembre 2024.

Les états financiers ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Agripower France, réuni le 26 mars 2025. Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 31 décembre 2024, sera disponible le 27 mars 2025 dans la rubrique « Documents financiers » sur le site internet de la Société www.agripower-france.com .

Les résultats financiers semestriels 2024-2025 publiés ce jour sont, malgré un chiffre d'affaires encore limité, en nette amélioration par rapport à l'année dernière grâce aux actions d'optimisation des coûts et de renforcement du contrôle opérationnel menées par la Direction Générale.

Ils ne sont toutefois pas encore représentatifs du virage stratégique majeur pris par Agripower qui concentre désormais son activité sur le développement d'unités de méthanisation en injection biométhane de taille significative, pour compte de tiers ou pour compte propre.

L'activité pour compte propre, hébergée au sein de la filiale Agripower Partner détenue à 100%, ne sera en effet consolidée qu'à partir du prochain exercice. Une première prise de contrôle majoritaire d'une unité de méthanisation agricole (Méthelec) a été réalisée sur le semestre (octobre 2024). Figurant à son origine parmi les plus grandes unités de cogénération de France, le site produit depuis le 19 février 2025 ses premières molécules de biométhane, vendues dans le cadre d'un contrat de ventes CPB signé avec Save Energies.

Sur l'activité pour compte de tiers, Agripower s'est attaché à poursuivre la bonne livraison des projets actifs en méthanisation à la ferme en cogénération signés avant le début de l'exercice mais dont le développement commercial est aujourd'hui arrêté. 3 projets mis en service en janvier 2025 ont notamment contribué au chiffre d'affaires du 1 er semestre. Agripower a également commencé à reconnaitre sur le semestre le chiffre d'affaires relatif à la construction de l'unité de méthanisation en injection biométhane (200 Nm3/h) dans l'Ouest de la France. Le Groupe confirme disposer d'un pipeline commercial actuel de plus de 20 M€ sur une dizaine de projets.

Pour accompagner l'évolution stratégique, la situation financière reste maîtrisée avec une trésorerie brute disponible de 4,3 M€ (1,6 M€ nette des dettes financières). Agripower confirme son objectif sur le prochain exercice 2025-2026 de dépasser 10 M€ de chiffre d'affaires et atteindre le seuil de rentabilité.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS

En milliers d'euros S1 2024-2025

6 mois S1 2023-2024

6 mois Chiffre d'affaires net économique [1] 2 630 2 160 Chiffre d'affaires net publié 2 313 809 Produits d'exploitation 2 382 1 038 Charges d'exploitation (3 345) (3 379) Dont Achat net de marchandises 197 (620) Dont Autres achats et charges externes (2 873) (1 748) Dont Charges de personnel (632) (955) Dont autres charges (22) (57) EBITDA [2] (962) (2 341) Dotations aux amortissements et provisions (145) (238) Résultat d'exploitation (1 107) (2 579) Résultat financier 118 83 Résultat courant avant impôt (990) (2 495) Résultat exceptionnel 3 (252) IS - 5 Résultat net (987) (2 742)

[1] Avant annulation ou correction de chiffre d'affaires à l'avancement pris sur les années antérieures

[2] EBITDA : Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements et provisions

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2024-2025

Le chiffre d'affaires net semestriel « économique » s'élève à 2,63 M€ , supérieur de 0,47 M€ au premier semestre 2023-2024. Il se décompose de la manière suivante :

L'activité de méthanisation à la ferme en cogénération a généré un chiffre d'affaires de 0,31 M€ avec notamment la finalisation de 3 nouvelles implantations portant à 100 le nombre d'installations réalisées par le Groupe en France depuis sa création

a généré un chiffre d'affaires de 0,31 M€ avec notamment la finalisation de 3 nouvelles implantations portant à 100 le nombre d'installations réalisées par le Groupe en France depuis sa création L'activité de grande méthanisation génère un chiffre d'affaires de 1,56 M€, provenant de l'avancement du projet de grande méthanisation (200 Nm3/h dans l'Ouest de la France) figurant dans le carnet de commandes au 30 juin 2024.

génère un chiffre d'affaires de 1,56 M€, provenant de l'avancement du projet de grande méthanisation (200 Nm3/h dans l'Ouest de la France) figurant dans le carnet de commandes au 30 juin 2024. Les services associés (consommables, maintenance, SAV) stratégiques restent solides à 0,75 M€.

Le chiffre d'affaires net semestriel publié ressort à 2,31 M€ intégrant une annulation pour -0,32 M€ du chiffre d'affaires déjà reconnu à l'avancement sur les 6 projets de méthanisation de cogénération à la ferme annulés au 31 décembre 2024.

PERTE OPERATIONNELLE FORTEMENT REDUITE

Les actions de réduction de coûts et d'efficience opérationnelle portent leurs fruits, malgré un niveau de chiffre d'affaires encore insuffisant pour atteindre le point d'équilibre.

La bonne maitrise des charges opérationnelles et la baisse des frais de personnel liée à la réduction des effectifs en un an ont permis de diviser par plus de 2 la perte d'EBITDA qui est ainsi contenue à -0,96 M€. Après dotations aux amortissements, le résultat d'exploitation ressort à -1,11 M€ en amélioration de 1,47 M€.

Après prise en compte du résultat financier positif (+0,12 M€), le résultat net ressort à -0,9 M€.

UNE SITUATION BILANTIELLE AVEC 4,3 M€ DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Au 31 décembre 2024, les capitaux propres s'élèvent à 6,1 M€.

Les flux de trésorerie liés à l'activité sont positifs au premier semestre à hauteur de 0,2 M€. Ils sont composés d' une marge brute d'autofinancement de -0,9 M€, et d'une amélioration du besoin de fonds de roulement de 1,1 M€. Le Groupe maitrise ainsi sa consommation de trésorerie dans cette phase de transition.

Les investissements nets s'élèvent à 0,9 M€ correspondant au versement d'un compte courant à la filiale non consolidée Agripower Partner afin de financer la reprise et la remise en service de l'unité Méthelec exploitée en propre.

La trésorerie disponible ressort ainsi positive à 4,3 M€ . Sur le 1 er semestre, le Groupe a démarré le remboursement du prêt vert de BPI France pour un montant de 0,5 M€. Les dettes financières brutes ressortent au 31 décembre 2024 à 2,7 M€, dont 2,5 M€ de prêt vert restant à rembourser. La trésorerie nette ressort ainsi à 1,6 M€ au 31 décembre 2024.

CARNET DE COMMANDES A 7,0 M€ A FIN DECEMBRE 2024

Agripower a pris acte au 1 er semestre de l'annulation de 6 projets de méthanisation de cogénération à la ferme, non poursuivis par les donneurs d'ordre.

Agripower disposait au 31 décembre 2024 d'un carnet de commandes d'une valeur de 7,0 M€ composé de 28 projets, répartis entre 20 unités de méthanisation en cours d'installation (19 à la ferme et 1 grande méthanisation) et 8 unités à la ferme en phase d'étude/ingénierie .

Agripower rappelle que sont désormais comptabilisés dans le carnet de commandes, uniquement les contrats ayant franchi un certain nombre d'étapes dont l'ICPE, le permis de construire et l'obtention du financement.

Le carnet de commandes n'intègre pas les revenus récurrents issus des services associés.

PERSPECTIVES

Agripower entend récolter rapidement les fruits de son virage stratégique. Le premier développement en propre sur l'unité Méthelec est un succès et constitue une véritable vitrine pour le savoir-faire d'Agripower dans le développement d'unités de méthanisation en injection biométhane et dans sa capacité à signer des contrats CPB qui sécurisent des revenus sur le long terme. Cette réussite amène aujourd'hui de nombreuses opportunités pour le Groupe aussi bien sur l'activité pour compte de tiers que pour celle en compte propre.

Pour le compte de tiers, Agripower dispose toujours d'un portefeuille de projets de méthanisation à injection biométhane avancés (« pipeline ») représentant plus de 20 M€ en cumul de chiffre d'affaires potentiel. Les discussions continuent d'avancer et les décisions finales sur une partie de ces projets sont attendues dans les 3 à 12 prochains mois.

Sur l'activité pour compte propre, le Groupe étudie actuellement quelques projets mais fera preuve d'une grande sélectivité afin de concentrer ses ressources financières sur les plus attractifs.

Cette traction commerciale permet au Groupe de confirmer son objectif 2025-2026 d'un chiffre d'affaires de plus de 10 M€ avec l'atteinte du point d'équilibre.

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec 88 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2022-2023, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 6,0 millions d'euros.

