AGRIPOWER : Résultats annuels 2019-2020 à l'équilibre

15 octobre 2020

Chiffre d'affaires 2019-2020 à 7,7 M€, en croissance de 7% malgré un environnement dégradé au second semestre ;

Résultat net positif ;

Trésorerie disponible de 4,0 M€ au 30 juin 2020 ;

Reprise de la dynamique de croissance sur l'exercice 2020-2021.



La société Agripower France (« Agripower » ou la « Société »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2019-2020 clos le 30 juin 2020.

Les états financiers ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Agripower et les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées par le commissaire aux comptes. Le rapport financier annuel, incluant les comptes au 30 juin 2020, sera disponible le 16 octobre dans la rubrique « Documents financiers » sur le site internet de la Société www.agripower-france.com.



SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019-2020

En milliers d'euros 2019-2020 2018-2019[1] Chiffre d'affaires 7 701 7 230 Évolution du CA +7% +44% Marge brute sur coûts directs[2] 1 499 1 683 Taux de marge brute 19,5% 23,3% Résultat d'exploitation 138 733 Résultat financier (120) (111) Résultat courant avant impôt 18 622 Résultat exceptionnel 19 6 IS - (145) Résultat net 37 482



CHIFFRE D'AFFAIRES 2019-2020 À 7,7 M€, EN CROISSANCE DE 7%

L'excellente dynamique visible sur le premier semestre, avec un chiffre d'affaires semestriel de 5,2 M€, soit plus de 70% du chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2018-2019, a été fortement ralentie, sur le second semestre, par l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement mise en œuvre de mars à mai 2020. Le net ralentissement des chantiers d'unités de méthanisation, lié aux difficultés d'approvisionnement en matériel et d'intervention de sociétés tierces sur les sites pendant cette période a impacté le chiffre d'affaires du second semestre, limité à 2,5 M€.

Au cours de l'exercice 2019-2020, Agripower a livré 1 unité collective et 14 unités individuelles. Au 30 juin 2020, et après la revue annuelle des contrats signés, sur 99 projets signés actifs, 25 unités de méthanisation sont en cours d'installation (dont 24 unités individuelles) et 74 unités sont dans la phase d'étude/ingénierie.



TAUX DE MARGE BRUTE À PRÈS DE 20%

Sur l'exercice 2019-2020, Agripower a généré une marge brute sur coûts directs de 1 499 k€, soit 19,5% du chiffre d'affaires (23,3 % sur l'exercice 2018-2019).

Cette baisse du taux de marge s'explique principalement, par un nombre moins important de signatures, mais aussi la non-poursuite de certains contrats en méthanisation individuelle, liés au contexte sanitaire de la COVID-19, se traduisant par un avancement de chiffre d'affaires constaté sur cet exercice plus faible comparativement au précédent.

Sur l'exercice, Agripower a initié les investissements de croissance prévus dans le cadre du plan de développement présenté lors son introduction en bourse en novembre dernier. La Société a notamment renforcé ses équipes techniques et commerciales (passage de 8 à 12 collaborateurs sur l'exercice) afin d'accroître ses efforts commerciaux et d'accompagner la croissance planifiée de l'activité dans la réalisation des projets. En prenant en compte cette augmentation maîtrisée des charges opérationnelles, Agripower conserve, malgré le manque conjoncturel d'activité, un résultat opérationnel positif de 138 k€ sur l'exercice.

Le résultat net reste également bénéficiaire et s'établit à 37 k€.



STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE AVEC 4,0 M€ DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Avec le succès de son introduction en bourse, Agripower a très significativement consolidé sa structure financière. Au 30 juin 2020, les capitaux propres s'élèvent à 4,2 M€ et la trésorerie disponible s'établit à 4,0 M€, comparée à une dette financière de 0,7 M€.

Avec cette structure financière saine, la Société dispose des moyens adéquats et de la flexibilité nécessaire pour poursuivre sa stratégie de développement et saisir les éventuelles opportunités de marché.



CARNET DE COMMANDES À UN NIVEAU ÉLEVÉ ET REPRISE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE SUR 2020-2021

Agripower a poursuivi son développement commercial sur l'exercice 2019-2020, avec la signature de 21 nouveaux projets de méthanisation individuelle et l'élargissement d'un chantier de méthanisation collective, pour un montant global de 6,3 M€.

Au 30 juin 2020, la Société disposait ainsi d'un carnet de commandes élevé de 29 M€[3], à réaliser d'ici 2022, soit près de 4 fois le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé.

Agripower anticipe la mise en chantier, sur l'exercice 2020-2021, de plusieurs de ses projets de méthanisation collective qui devrait contribuer à la croissance du chiffre d'affaires.



Parallèlement, Agripower connait aujourd'hui un retour à une activité commerciale dynamique avec de nombreux projets à l'étude en méthanisation collective et des prises de commande en méthanisation individuelle de retour à un niveau similaire à la période pré-crise sanitaire.

La Société entend accompagner ces développements très positifs avec, sur ce début d'exercice, la poursuite du renforcement de sa force commerciale, notamment dans la région Rhône-Alpes.

Fort de ces éléments encourageants, Agripower est confiant en sa capacité à délivrer une croissance rentable pour l'exercice en cours. A moyen terme, Agripower réitère son objectif de croissance avec un chiffre d'affaires de 40 M€ en 2024.



À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2019-2020, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros, en croissance de +7%.

[1] Les données annuelles 2018-2019 ont été retraitées pour présenter une performance corrigée des retraitements comptables relatifs aux exercices précédents. Résultat net publié au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 : - 1 600 k€ liés aux retraitements exceptionnels des exercices antérieurs pour - 2 352 k€

[2] Chiffre d'affaires minoré des charges directement imputables à la réalisation des chantiers

[3] Sur la base des projets signés actifs au 30 juin 2020