AGRIPOWER : Prise de participation de 38% du capital dans une unité de méthanisation en injection biométhane " Greenfield " dans l'Allier

Agripower France (« Agripower ») annonce la prise de participation, à hauteur de 38 % au capital d'une société porteuse d'un projet de développement et de construction d'une unité de méthanisation agricole (« Greenfield ») en injection de biométhane dans l'Allier.

Le projet vise à construire dans l'Allier une nouvelle unité de méthanisation en biométhane d'une capacité de 106 Nm3/h avec une capacité de traitement de près de 10 900 tonnes par an d'intrants agricoles. Les demandes ICPE et de permis de construire vont être déposées. Un contrat de travaux est en cours de finalisation avec Agripower.

Cette prise de participation a été réalisée au nominal via la filiale Agripower Partner détenue à 100%. Les investissements nécessaires au projet sont de l'ordre de 5,5 M€ et Agripower Partner prévoit de participer au financement à hauteur de 0,8 M€ par mise à disposition d'un compte courant d'associé. Des financements bancaires et/ou obligataires compléteront cet apport.

Les travaux ont vocation à démarrer au second semestre 2026 avec un objectif de mise en service avant la fin de l'année 2027. L'injection de biométhane s'effectuera dans le réseau GRDF au tarif réglementé.

Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de développeur-investisseur du Groupe et confirme son savoir-faire dans la relance et le développement de projets d'injection de biométhane. Elle met également en lumière la pertinence des solutions proposées aux porteurs de projet, dans une logique de partenariat gagnant-gagnant.

Prochain communiqué :

Résultats annuels et comptes consolidés 2025-2026 - 29 octobre 2026

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower France est un acteur français de la méthanisation, désormais positionné comme un développeur-investisseur dans le biométhane.

Agripower France développe, finance, construit et accompagne l'exploitation d'unités de production d'énergie renouvelable, principalement pour les secteurs agricole et agro-industriel. En s'appuyant sur une expertise intégrée, Agripower constitue progressivement un portefeuille d'actifs en propre afin de générer des revenus récurrents et de contribuer durablement à la transition énergétique.

Agripower vise à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 M€ en 2025-2026.

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