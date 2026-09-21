AGRIPOWER : Evolution du Conseil d'Administration

Agripower France (« Agripower ») annonce ce jour une évolution de la composition de son Conseil d'Administration

Emmanuel Walliser a informé le Conseil d'administration le 16 septembre de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur indépendant pour raisons personnelles. Le Conseil d'administration en a pris acte et le remercie vivement pour son engagement et sa contribution aux travaux du Conseil et au pivot stratégique réussi par la Société.

Le Groupe a entamé une recherche d'un nouvel administrateur indépendant, avec la volonté de maintenir un Conseil composé de quatre administrateurs, dont trois indépendants.

Guillaume Labarrière, Président d'Agripower, déclare : « Je remercie chaleureusement Emmanuel Walliser pour son engagement sans faille au sein du Conseil d'administration et pour sa contribution au développement et à la transformation stratégique d'Agripower. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite pour tous ses projets. Nous allons accueillir dans les prochains mois un nouvel administrateur indépendant afin de pallier à son départ. Nous continuons de nous inscrire dans une dynamique de continuité, au service de la mise en œuvre de notre stratégie et de la création de valeur durable pour nos actionnaires.»»

Prochain communiqué financier :

Résultats annuels et comptes consolidés 2025-2026 - 29 octobre 2026

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower France est un acteur français de la méthanisation, désormais positionné comme un développeur-investisseur dans le biométhane.

Agripower France développe, finance, construit et accompagne l'exploitation d'unités de production d'énergie renouvelable, principalement pour les secteurs agricole et agro-industriel. En s'appuyant sur une expertise intégrée, Agripower constitue progressivement un portefeuille d'actifs en propre afin de générer des revenus récurrents et de contribuer durablement à la transition énergétique.

Agripower vise à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 M€ en 2025-2026.

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