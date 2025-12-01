AGRIPOWER : Déclaration relative au nombre total de droits de vote et d'actions au 30 novembre 2025

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers :
|Date
|Nombre total d'actions
|Nombre de droits de vote théoriques
|30/11/2025
|12 032 726
|12 042 894
À PROPOS D'AGRIPOWER
Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation, pouvant aller jusqu'à des prises de participations capitalistiques.
En 2024-2025, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires économique de 4,4 millions d'euros.
|RELATIONS INVESTISSEURS
|RELATIONS PRESSE
|
ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch
agripower@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 70
|
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'Diaye
fndiaye@actus.fr
Tél. 01 53 67 36 34
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95341-agripower_ddv_30-novembre-2025.pdf
