AGRIPOWER : Confirmation de Guillaume Labarrière au poste de Directeur Général

Le Conseil d'Administration d'Agripower France (la « Société ») annonce le renouvellement du mandat de Guillaume Labarrière en tant que Directeur Général de la Société, pour une période de 3 ans, jusqu'en novembre 2027.

Ce renouvellement témoigne de la confiance que le Conseil d'Administration accorde à Guillaume Labarrière pour continuer à diriger la Société. En place depuis novembre 2023, Guillaume Labarrière a su engager, après une période d'audit de quelques mois, une réorganisation opérationnelle et financière de la Société afin de garantir la qualité des prestations délivrées, développer de nouveaux axes stratégiques de croissance et repartir sur des bases saines.

Guillaume Labarrière assisté de Damien Poirier-Coutansais en tant que Directeur Général Délégué et des équipes, a notamment :

procédé à une revue drastique du carnet de commandes pour tenir compte de l'évolution du contexte économique

sécurisé la supply chain avec notamment le renforcement des liens avec Weltec

recentré la Société sur son activité en France tout en abaissant le point d'équilibre financier

accéléré la politique de qualité au travers de la certification Qualimétha - grade 2 (équivalent à l'ISO 9001 avec spécialisation) qui devrait être obtenue début 2025

poursuivi ou engagé le développement de nouvelles solutions complètes en voie solide et en voie liquide avec en particulier une offre innovante de méthanisation à la ferme en injection biométhane

mis en place une offre premium de maintenance afin de développer la récurrence de l'activité

Guillaume Labarrière remercie le Conseil d'Administration pour la confiance renouvelée et déclare : « Je suis honoré par ce renouvellement de mandat et je suis déterminé à continuer à travailler pour récolter rapidement, après un exercice 2023-2024 de transition, les fruits de nos actions et poursuivre ainsi le redressement d'Agripower France. Je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs pour leurs implications. Les prochaines années seront cruciales pour consolider notre position et explorer de nouvelles opportunités de croissance. »

Francois Gerber, président du Conseil d'Administration déclare « Nous confirmons le bien-fondé de la dissociation des fonctions de Président et Directeur Général mise en place en octobre 2023. Guillaume Labarrière et les équipes ont réalisé un important travail de réorganisation et nous avons une totale confiance en Guillaume pour mener à bien la poursuite de sa mission qui vise à ancrer Agripower France dans une trajectoire de développement durable et rentable malgré un climat économique toujours incertain. »

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception, la réalisation d'unités de méthanisation ainsi que la maintenance et le service après-vente de ces sites.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec 97 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles au 30 juin 2024 Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2022-2023, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 6,0 millions d'euros.

