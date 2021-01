AGRIPOWER : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2020

13 JANVIER 2021



Au titre du contrat de liquidité confié par AGRIPOWER à TSAF - Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2020 :

2 700 actions

28 482,47 €



Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié par le contrat de liquidité :

S2 2020 ACHAT VENTE Nombre d'actions 7 421 7 631 Nombre de transactions 48 49 Montant en capitaux 67 080,42 € 69 939,24 €



Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 910 actions et 25 623,63 € au 30/06/2020

50 000,00 € lors de la mise en œuvre du contrat le 20/11/2019

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2019-2020, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros, en croissance de +7%.



Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Date ACHAT VENTE Nombre Prix unitaire Capitaux en € Nombre Prix unitaire Capitaux en € Total 7421 67080,42 7631 69939,24 01/07/2020 100 9,4500 945,00 50 9,6000 480,00 02/07/2020 50 9,2000 460,00 60 9,3600 561,60 03/07/2020 100 9,3376 933,76 50 9,4600 473,00 06/07/2020 100 9,2208 922,08 100 9,5000 950,00 07/07/2020 100 9,0200 902,00 - - - 08/07/2020 200 9,1150 1823,00 200 9,2100 1842,00 10/07/2020 300 9,1634 2749,02 300 9,4000 2820,00 14/07/2020 - - - 100 9,3752 937,52 16/07/2020 - - - 400 9,8902 3956,08 20/07/2020 200 9,7600 1952,00 100 9,8100 981,00 21/07/2020 400 9,5550 3822,00 - - - 22/07/2020 295 9,5211 2808,72 395 9,8419 3887,55 07/08/2020 100 9,4000 940,00 - - - 12/08/2020 100 9,3600 936,00 - - - 17/08/2020 101 9,2014 929,34 101 9,4594 955,40 25/08/2020 71 9,3600 664,56 161 9,4600 1523,06 26/08/2020 6 9,3600 56,16 - - - 27/08/2020 123 9,3113 1145,29 100 9,5100 951,00 07/09/2020 61 9,2700 565,47 - - - 21/09/2020 300 9,0200 2706,00 200 9,1550 1831,00 22/09/2020 100 8,9010 890,10 100 9,0000 900,00 23/09/2020 98 9,0519 887,09 98 9,1600 897,68 28/09/2020 52 8,6400 449,28 52 8,9000 462,80 05/10/2020 - - - 100 9,4000 940,00 06/10/2020 16 9,2425 147,88 - - - 07/10/2020 153 9,1958 1406,96 169 9,2747 1567,42 08/10/2020 294 9,1933 2702,83 265 9,3051 2465,85 09/10/2020 21 9,1429 192,00 - - - 12/10/2020 51 9,1110 464,66 51 9,1907 468,73 13/10/2020 100 9,0150 901,50 - - - 14/10/2020 265 9,0000 2385,00 278 9,0915 2527,44 15/10/2020 - - - 37 9,1100 337,07 16/10/2020 163 9,0100 1468,63 163 9,1077 1484,56 20/10/2020 20 8,9200 178,40 20 9,0200 180,40 21/10/2020 260 9,0482 2352,53 260 9,1240 2372,24 26/10/2020 300 8,8734 2662,02 200 8,9700 1794,00 27/10/2020 100 8,7400 874,00 - - - 28/10/2020 200 8,3260 1665,20 - - - 29/10/2020 - - - 200 8,5400 1708,00 02/11/2020 - - - 30 8,9200 267,60 03/11/2020 - - - 70 8,9900 629,30 05/11/2020 100 8,6400 864,00 - - - 06/11/2020 - - - 400 8,9750 3590,00 09/11/2020 64 8,9100 570,24 14 9,1000 127,40 10/11/2020 - - - 50 9,1500 457,50 13/11/2020 - - - 100 9,1900 919,00 19/11/2020 - - - 15 9,1526 137,29 20/11/2020 50 9,1032 455,16 35 9,1700 320,95 23/11/2020 - - - 100 9,1700 917,00 25/11/2020 200 8,9600 1792,00 200 9,0600 1812,00 27/11/2020 200 8,8100 1762,00 200 8,9100 1782,00 30/11/2020 400 8,7925 3517,00 400 8,8710 3548,40 01/12/2020 481 8,6367 4154,25 481 8,6858 4177,87 02/12/2020 156 8,6088 1342,97 156 8,6887 1355,44 04/12/2020 81 8,5200 690,12 81 8,5800 694,98 07/12/2020 200 8,7500 1750,00 300 8,8766 2662,98 11/12/2020 300 8,7877 2636,31 300 8,9000 2670,00 14/12/2020 100 9,0000 900,00 - - - 14/12/2020 - - - 100 9,1184 911,84 15/12/2020 - - - 200 9,3400 1868,00 21/12/2020 43 9,2200 396,46 43 9,4000 404,20 29/12/2020 146 9,3248 1361,42 46 9,3500 430,10