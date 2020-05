Paris (France), le 7 mai 2020 - 7h30 CEST - Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague : ONXEO - éligible PEA-PME), ci-après « Onxeo », « la Société » ou « le Groupe », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui la mise à disposition des documents préparatoires à son assemblée générale mixte du 29 mai 2020 et précise les information de connexion par internet.



Comme indiqué dans le communiqué du 27 avril dernier, l'Assemblée générale mixte du 29 mai 2020 à 10 heures se tiendra à huis clos, hors la présence des actionnaires et des personnes pouvant habituellement y assister en application des dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.



L'assemblée sera retransmise en direct sur Internet et les actionnaires d'Onxeo sont invités de se connecter sur le lien suivant :



https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=5AADA0D7-4D47-4F6A-B38F-7ADE4E1E0F40&LangLocaleID=1036







