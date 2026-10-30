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Agios Pharma recule alors que la FDA prolonge l'examen d'un médicament contre la drépanocytose
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 14:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions d'Agios Pharmaceuticals

AGIO.O chutent de 11,2 % à 33,06 dollars avant l'ouverture du marché

** La FDA prolonge de trois mois l'examen du mitapivat, médicament de la société destiné au traitement de la drépanocytose

** La nouvelle date d’action est fixée au 1er février 2027

** La société indique que la FDA a demandé des informations supplémentaires afin de déterminer si une stratégie d’évaluation et d’atténuation des risques est nécessaire pour ce médicament destiné au traitement de la drépanocytose

** La drépanocytose est une maladie sanguine héréditaire rare dans laquelle une hémoglobine anormale provoque la rigidité des globules rouges et leur déformation en forme de faucille

** Le mitapivat est autorisé sous le nom de marque Pyrukynd pour le traitement d’un type d’anémie hémolytique causée par un déficit en pyruvate kinase, et sous le nom d’Aqvesme pour la thalassémie

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 37 % depuis le début de l'année

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AGIOS PHARM
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