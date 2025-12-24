Agios Pharma bondit après que la FDA américaine a élargi l'utilisation du médicament de la société contre les troubles sanguins

24 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Agios Pharmaceuticals AGIO.O augmentent de16,2% à $28,58 ** L'action est prête à connaître sa meilleure journée depuis juin 2024, si les gains se maintiennent

** La société a déclaré mardi en fin de journée que la Food and Drug Administration américaine a approuvé l'utilisation élargie de son médicament pour le traitement d'un type de trouble sanguin

** Le médicament, mitapivat, sous le nom de marque Aqvesme, a été approuvé pour le traitement de l'anémie chez les adultes atteints d'alpha ou de bêta-thalassémie

** Cette maladie héréditaire affecte la capacité de l'organisme à produire de l'hémoglobine et des globules rouges sains

** Le Mitapivat a été approuvé par la FDA américaine en 2022 pour traiter la faible numération des globules rouges chez les adultes atteints d'un déficit en pyruvate kinase, sous le nom de Pyrukynd ** Truist Securities estime à 320 millions de dollars le chiffre d'affaires maximum en 2034, contribuant à un pic potentiel de la franchise de près de 1,4 milliard de dollars **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de16,6 % depuis le début de l'année