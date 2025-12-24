 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Agios Pharma bondit après que la FDA américaine a élargi l'utilisation du médicament de la société contre les troubles sanguins
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

24 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Agios Pharmaceuticals AGIO.O augmentent de16,2% à $28,58 ** L'action est prête à connaître sa meilleure journée depuis juin 2024, si les gains se maintiennent

** La société a déclaré mardi en fin de journée que la Food and Drug Administration américaine a approuvé l'utilisation élargie de son médicament pour le traitement d'un type de trouble sanguin

** Le médicament, mitapivat, sous le nom de marque Aqvesme, a été approuvé pour le traitement de l'anémie chez les adultes atteints d'alpha ou de bêta-thalassémie

** Cette maladie héréditaire affecte la capacité de l'organisme à produire de l'hémoglobine et des globules rouges sains

** Le Mitapivat a été approuvé par la FDA américaine en 2022 pour traiter la faible numération des globules rouges chez les adultes atteints d'un déficit en pyruvate kinase, sous le nom de Pyrukynd ** Truist Securities estime à 320 millions de dollars le chiffre d'affaires maximum en 2034, contribuant à un pic potentiel de la franchise de près de 1,4 milliard de dollars **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de16,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AGIOS PHARM
28,5500 USD NASDAQ +16,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank