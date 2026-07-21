Agios en baisse après l'abandon d'un médicament expérimental contre la drépanocytose

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21 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Agios Pharmaceuticals AGIO.O recule de 14,03 % à 34,44 dollars en pré-ouverture

** La société annonce qu’elle va cesser le développement de son médicament expérimental, le tebapivat, destiné au traitement de la drépanocytose, après qu’un essai clinique de phase intermédiaire n’a pas démontré d’avantage significatif par rapport à des traitements similaires

** Elle précise que le médicament a montré une activité “conforme à cette classe de médicaments”, mais n’a pas établi la différenciation nécessaire pour justifier la poursuite de son développement

** La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang qui provoque une déformation des globules rouges, ce qui restreint la circulation sanguine et entraîne une anémie, des douleurs intenses et des lésions organiques

** Les taux de réponse hémoglobinique se sont situés entre 29,4 % et 47,1 % pour les trois doses de tebapivat, contre 33,3 % pour le placebo

** À la clôture d’hier, le titre AGIO affichait une hausse de 47,2 % depuis le début de l’année