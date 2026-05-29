Agios abandonne son programme de médicaments contre le cancer du sang après l'échec d'une étude

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Agios Pharmaceuticals AGIO.O a annoncé vendredi qu'elle allait cesser le développement de son médicament expérimental destiné à traiter une forme de cancer du sang, après qu'un essai clinique de phase intermédiaire n'ait pas démontré de bénéfices suffisants.

L'action du laboratoire pharmaceutique a chuté de 1,3 % en pré-ouverture.

La société a déclaré que l'étude menée auprès de 65 patients n'avait pas atteint le seuil prédéfini pour le développement du médicament, appelé tebapivat, destiné au traitement des syndromes myélodysplasiques à faible risque, un groupe de maladies dans lesquelles la moelle osseuse ne produit pas suffisamment de cellules sanguines saines.

Le laboratoire a indiqué que le tebapivat était globalement bien toléré et ne soulevait aucune nouvelle préoccupation en matière de sécurité.

La société, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a déclaré qu'elle continuerait à tester le médicament pour la drépanocytose, les premiers résultats étant attendus au second semestre 2026.