Agios abandonne le traitement contre la drépanocytose après qu'un essai clinique a montré un bénéfice limité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'un analyste au paragraphe 6) par Kunal Das et Puyaan Singh

Agios Pharmaceuticals AGIO.O a annoncé mardi qu'elle mettait fin au développement de son traitement contre la drépanocytose, les résultats des essais cliniques n'ayant pas démontré de bénéfice suffisant pour justifier la poursuite du développement de ce traitement, ce qui a fait chuter son action de 14 % dans les échanges en pré-marché.

Cette décision intervient après que la société a cessé, en mai, de développer ce médicament pour une forme de cancer du sang, un autre essai clinique de phase intermédiaire n’ayant pas démontré de bénéfice suffisant.

L'essai de phase intermédiaire sur la drépanocytose visait à caractériser la relation dose-réponse du tebapivat et à évaluer si son profil se distinguait de manière significative de celui d'autres médicaments de la classe des activateurs de la pyruvate kinase (PK).

Au cours de la période de traitement de 12 semaines, des améliorations des taux d’hémoglobine et de l’hémolyse – destruction prématurée des globules rouges – ont été observées à tous les niveaux de dose de tébapivat.

Toutefois, l’essai n’a pas démontré le niveau de différenciation requis pour justifier la poursuite du développement, a déclaré la société.

Eric Schmidt, analyste chez Cantor Fitzgerald, a déclaré qu’il ne considérait pas cette interruption “comme un événement majeur pour Agios”, invoquant des attentes modestes, et s’attendait à ce que le titre se remette de sa faiblesse avant l’ouverture du marché.

La drépanocytose est une maladie sanguine héréditaire douloureuse dans laquelle l’organisme produit de l’hémoglobine en forme de faucille, ce qui empêche les globules rouges de transporter correctement l’oxygène vers les tissus de l’organisme.

“Nous continuons à nous concentrer sur le mitapivat, notre activateur PK phare”, a déclaré Sarah Gheuens, directrice médicale, ajoutant que la société s'attendait à une autorisation aux États-Unis dans le courant de l'année.

Les activateurs de la PK sont conçus pour stimuler l’activité d’une enzyme qui aide les globules rouges à produire de l’énergie.

La date cible fixée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour une décision concernant le mitapivat dans le traitement de la drépanocytose est le 1er novembre.

En 2023, la FDA a approuvé les thérapies géniques de Vertex et de Genetix Biotherapeutics pour le traitement de la drépanocytose chez les patients âgés de 12 ans et plus.