Agios abandonne le traitement contre la drépanocytose après qu'un essai clinique a montré des bénéfices limités

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Agios Pharmaceuticals AGIO.O a annoncé mardi qu'elle mettait fin au développement de son traitement contre la drépanocytose, les résultats des essais cliniques n'ayant pas démontré de bénéfices suffisants pour justifier la poursuite du développement, ce qui a entraîné une chute de 14 % de son cours en pré-ouverture.

Cette décision fait suite à l'arrêt, en mai dernier, du développement par la société d'un médicament destiné à traiter une forme de cancer du sang, après qu'un autre essai clinique de phase intermédiaire n'avait pas démontré de bénéfice suffisant.

L'essai de phase intermédiaire sur la drépanocytose visait à caractériser la relation dose-réponse du tebapivat et à évaluer si son profil se distinguait de manière significative de celui d'autres médicaments de la classe des activateurs de la pyruvate kinase (PK).

Au cours de la période de traitement de 12 semaines, des améliorations des taux d’hémoglobine et de l’hémolyse – destruction prématurée des globules rouges – ont été observées pour toutes les doses de tébapivat.

Toutefois, l’essai n’a pas démontré le niveau de différenciation requis pour justifier la poursuite du développement, a déclaré la société.

La drépanocytose est une maladie sanguine héréditaire douloureuse dans laquelle l’organisme produit une hémoglobine en forme de faucille, empêchant les globules rouges de transporter correctement l’oxygène vers les tissus de l’organisme.

« Nous continuons à nous concentrer sur le mitapivat, notre activateur PK phare », a déclaré Sarah Gheuens, directrice médicale, ajoutant que la société s’attend à une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis dans le courant de l’année.

Les activateurs de la PK sont conçus pour stimuler l'activité d'une enzyme qui aide les globules rouges à produire de l'énergie.

La date cible fixée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour une décision concernant le mitapivat dans le traitement de la drépanocytose est le 1er novembre.

En 2023, la FDA a approuvé les thérapies géniques de Vertex et de Genetix Biotherapeutics pour le traitement de la drépanocytose chez les patients âgés de 12 ans et plus.

Parmi les autres options thérapeutiques à long terme pour la drépanocytose figurent la greffe de moelle osseuse, qui nécessite de trouver des donneurs compatibles, et l’hydroxyurée, un médicament de chimiothérapie.