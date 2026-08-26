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Agfa-Gevaert trébuche encore, déception sur le cash flow
information fournie par AOF 26/08/2026 à 12:36
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(Zonebourse.com) - Agfa-Gevaert revient en direction de ses planchers historiques en Bourse de Bruxelles mercredi dans le sillage de la publication de ses résultats trimestriels, la déception provoquée par la perspective d'une dégradation de son flux de trésorerie cette année éclipsant la bonne résistance de ses performances opérationnelles.

L'action du spécialiste belge des systèmes d'imagerie pour l'industrie de l'impression et le secteur de la santé perd 2,9% à 0,4175 euro vers 12h00, non loin de son plus bas de 0,37 euro inscrit le mois dernier.

Agfa a publié ce matin un résultat brut d'exploitation (Ebit) ajusté stable, à 14 millions d'euros, au titre du 2ème trimestre, contre 13 millions seulement un an plus tôt, notamment à la faveur de réductions de coûts qui atteignaient 61 millions d'euros en base annualisée à la fin du mois de juin.

Le chiffre d'affaires s'est replié de 2,1% à 275 millions d'euros, mais affiche un recul limité de 0,7% à taux de change constants.

Vers une dégradation du cash flow

La société a par ailleurs recruté Declan Guerin au poste de directeur financier et nommé Kurt Decat au sein de son conseil d'administration, deux arrivées accueillies favorablement par les analystes, qui rappellent que les deux cadres se sont notamment illustrés par des cessions d'activités dans leurs précédents postes.

"C'est le signe très clair qu'Agfa envisage de simplifier davantage son portefeuille. La branche d'imagerie pour la santé HealthCare IT fait figure de candidate idéale pour un spin-off ou une cession, portée par ses chiffres solides en tant qu'entité indépendante et par sa belle dynamique dans le cloud", commentent ce matin les équipes de KBC Securities.

Mais parallèlement à ces éléments encourageants, le groupe a prévenu que son cash-flow disponible était appelé à se dégrader par rapport à l'exercice 2025, non seulement en raison de la montée des prix de l'argent métal, mais aussi de la non-récurrence des produits issus de la vente l'an dernier de la filiale AgfaPhoto (38 millions d'euros).

Sur le seul 2ème trimestre, le flux de trésorerie disponible ressort négatif à -10 millions d'euros.

En incluant la chute de ce mercredi, le cours d'Agfa-Gevaert accuse un repli de 17% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2026 à 12:36:00.

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