Agenus lève jusqu'à 340 millions de dollars pour faire passer son médicament contre le cancer du côlon en phase avancée d'essais cliniques ; son cours bondit

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13 juillet - ** L'action Agenus AGEN.O s'envole de 22,4 % à 4,07 dollars avant l'ouverture du marché

** La société de biotechnologie annonce avoir levé jusqu’à 340 millions de dollars dans le cadre d’un financement privé mené par Commodore Capital et soutenu par RA Capital Management ainsi que d’autres investisseurs

** Ce financement servira à soutenir un essai clinique de phase avancée portant sur l’association expérimentale des médicaments anticancéreux botensilimab et balstilimab chez des patients atteints d’un cancer du côlon à haut risque

** AGEN précise que l’étude porte sur le cancer du côlon à stabilité microsatellitaire, la forme la plus courante de la maladie

** Elle précise que ce financement comprend 85 millions de dollars versés d’avance et jusqu’à 255 millions de dollars provenant de l’exercice de bons de souscription, ce qui permettra de financer ses activités jusqu’en 2031

** La société indique qu’elle mettra fin au financement d’une autre étude sur le cancer du côlon avancé afin de concentrer ses ressources sur ce nouvel essai

** La société prévoit de commencer le recrutement des patients début 2027 et de publier les premiers résultats plus tard dans l’année

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 7 % depuis le début de l'année