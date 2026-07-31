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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 3 au 7 août 2026
information fournie par AOF 31/07/2026 à 16:31
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(Zonebourse.com) - Lundi 3 août

France

Bonduelle

US

Palantir Technologies Inc.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Mardi 4 août

France

Sequans Communications S.A.

Europe

HSBC Holdings plc

BP PLC

Spotify Technology S.A.

Bayer AG

Coca-Cola Europacific Partners plc

US

SpaceX (Space Exploration Technologies)

AMD (Advanced Micro Devices)

Caterpillar Inc.

Merck & Co., Inc.

Arista Networks, Inc.

Amgen Inc.

McDonald's Corporation

Gilead Sciences, Inc.

Booking Holdings Inc.

Pfizer Inc.

Progressive Corporation

Mercredi 5 août

France

Criteo S.A.

NEURONES

Cellectis S.A.

ACTIA Group

Europe

Novo Nordisk A/S

Siemens Energy AG

Infineon Technologies AG

Glencore plc

DHL Group

Heineken N.V.

Sandoz Group AG

BeOne Medicines AG

Ahold Delhaize N.V.

BPER Banca S.p.A.

US

Eli Lilly and Company

Costco Wholesale Corporation

Sandisk Corporation

Western Digital Corporation

Walt Disney Company (The)

Shopify Inc.

Uber Technologies, Inc.

AppLovin Corporation

CVS Health Corporation

McKesson Corporation

Jeudi 6 août

France

Getlink SE

Maurel

Europe

Siemens AG

Deutsche Telekom AG

Zurich Insurance Group Ltd

Generali

Merck KGaA

Rheinmetall AG

KBC Groupe NV

Diageo plc

Swiss Re Ltd

Commerzbank AG

ORLEN Spolka Akcyjna

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Swisscom AG

Henkel AG & Co. KGaA

US

ConocoPhillips

Parker-Hannifin Corporation

Howmet Aerospace Inc.

Cloudflare, Inc.

Vendredi 7 août

France

Eutelsat Communications

Europe

Allianz SE

Munich Re

Daimler Truck Holding AG

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