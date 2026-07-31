Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 3 au 7 août 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 3 août
France
Bonduelle
US
Palantir Technologies Inc.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Mardi 4 août
France
Sequans Communications S.A.
Europe
HSBC Holdings plc
BP PLC
Spotify Technology S.A.
Bayer AG
Coca-Cola Europacific Partners plc
US
SpaceX (Space Exploration Technologies)
AMD (Advanced Micro Devices)
Caterpillar Inc.
Merck & Co., Inc.
Arista Networks, Inc.
Amgen Inc.
McDonald's Corporation
Gilead Sciences, Inc.
Booking Holdings Inc.
Pfizer Inc.
Progressive Corporation
Mercredi 5 août
France
Criteo S.A.
NEURONES
Cellectis S.A.
ACTIA Group
Europe
Novo Nordisk A/S
Siemens Energy AG
Infineon Technologies AG
Glencore plc
DHL Group
Heineken N.V.
Sandoz Group AG
BeOne Medicines AG
Ahold Delhaize N.V.
BPER Banca S.p.A.
US
Eli Lilly and Company
Costco Wholesale Corporation
Sandisk Corporation
Western Digital Corporation
Walt Disney Company (The)
Shopify Inc.
Uber Technologies, Inc.
AppLovin Corporation
CVS Health Corporation
McKesson Corporation
Jeudi 6 août
France
Getlink SE
Maurel
Europe
Siemens AG
Deutsche Telekom AG
Zurich Insurance Group Ltd
Generali
Merck KGaA
Rheinmetall AG
KBC Groupe NV
Diageo plc
Swiss Re Ltd
Commerzbank AG
ORLEN Spolka Akcyjna
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Swisscom AG
Henkel AG & Co. KGaA
US
ConocoPhillips
Parker-Hannifin Corporation
Howmet Aerospace Inc.
Cloudflare, Inc.
Vendredi 7 août
France
Eutelsat Communications
Europe
Allianz SE
Munich Re
Daimler Truck Holding AG
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