Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 26 au 30 octobre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 26 octobre
France
Lumibird
SergeFerrari Group
Verimatrix
Charwood Energy
NACON
Bigben Interactive
US
Verizon Communications, Inc.
Welltower Inc.
Mardi 27 octobre
France
Orange
Saint-Gobain
ALTEN
Exosens
Verallia
Compagnie des Alpes
Worldline
Séché Environnement SA
Linedata Services
Deezer
Haulotte Group
Memscap
Europe
HSBC Holdings plc
Novartis AG
Johnson Controls International Plc
NXP Semiconductors N.V.
Reckitt Benckiser Group plc
Porsche AG
Assa Abloy AB
ASM International N.V.
Ferrovial N.V.
US
Visa, Inc.
The Coca-Cola Company
Boeing
S&P Global, Inc.
Corning Incorporated
HCA Healthcare, Inc.
Mercredi 28 octobre
France
BNP Paribas
Dassault Systèmes SE
Elis
Constellium SE
Rémy Cointreau
Société BIC
Clariane SE
Vetoquinol SA
Mersen
Lectra
Aubay
DBV Technologies
Groupe CRIT
Infotel
Parrot
Foraco International SA
EXEL Industries
Rising Stone
Sogeclair S.A
Vantiva
Europe
Banco Santander, S.A.
Airbus SE
Unilever PLC
UBS Group AG
Equinor ASA
GSK plc
Aon plc
TE Connectivity plc
Deutsche Bank AG
Standard Chartered PLC
Garmin Ltd.
BASF SE
Endesa, S.A.
Heineken N.V.
Aena S.M.E., S.A.
Mercedes-Benz Group AG
Sandoz Group AG
Adyen N.V.
Kone Oyj
US
Alphabet Inc.
Microsoft Corporation
GE Vernova Inc.
KLA Corporation
Amphenol Corporation
ServiceNow, Inc.
Fortinet, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
Phillips 66
Jeudi 29 octobre
France
TotalEnergies SE
Air Liquide
AXA
Société Générale
Amundi
Renault
Ayvens
Technip Energies N.V.
Sopra Steria Group
Eutelsat Communications
Pluxee N.V.
Imerys
EMEIS
TF1
Eramet
Wavestone
2CRSi
Equasens
Marie Brizard Wine & Spirits
Median Technologies
Groupe LDLC
Adocia
Ecoslops SA
Europe
Shell plc
Linde plc
Anheuser-Busch InBev SA/NV
BBVA
Trane Technologies plc
ING Groep N.V.
Glencore plc
Lloyds Banking Group plc
CRH plc
Haleon plc
Danske Bank A/S
STMicroelectronics N.V.
Volkswagen AG
Repsol S.A.
Prysmian S.p.A.
Universal Music Group N.V.
Naturgy Energy Group, S.A.
adidas AG
Willis Towers Watson Public Limited Company
US
Amazon.com, Inc.
Eli Lilly and Company
Mastercard, Inc.
Intel Corporation
Merck & Co., Inc.
Caterpillar Inc.
Gilead Sciences, Inc.
Sandisk Corporation
Bristol-Myers Squibb Company
Altria Group, Inc.
Stryker Corporation
Starbucks Corporation
Vendredi 30 octobre
France
Sanofi
Crédit Agricole S.A.
Capgemini SE
SPIE SA
Scor SE
Gévelot S.A.
Forsee Power
VINPAI
Rougier
AMA Corporation Plc
Europe
AstraZeneca PLC
BP PLC
CaixaBank, S.A.
NatWest Group plc
Erste Group Bank AG
US
ExxonMobil Holdings Corporation
AbbVie Inc.
Chevron Corporation
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