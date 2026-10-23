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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 26 au 30 octobre 2026
information fournie par AOF 23/10/2026 à 17:53

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(Zonebourse.com) - Lundi 26 octobre

France

Lumibird

SergeFerrari Group

Verimatrix

Charwood Energy

NACON

Bigben Interactive

US

Verizon Communications, Inc.

Welltower Inc.

Mardi 27 octobre

France

Orange

Saint-Gobain

ALTEN

Exosens

Verallia

Compagnie des Alpes

Worldline

Séché Environnement SA

Linedata Services

Deezer

Haulotte Group

Memscap

Europe

HSBC Holdings plc

Novartis AG

Johnson Controls International Plc

NXP Semiconductors N.V.

Reckitt Benckiser Group plc

Porsche AG

Assa Abloy AB

ASM International N.V.

Ferrovial N.V.

US

Visa, Inc.

The Coca-Cola Company

Boeing

S&P Global, Inc.

Corning Incorporated

HCA Healthcare, Inc.

Mercredi 28 octobre

France

BNP Paribas

Dassault Systèmes SE

Elis

Constellium SE

Rémy Cointreau

Société BIC

Clariane SE

Vetoquinol SA

Mersen

Lectra

Aubay

DBV Technologies

Groupe CRIT

Infotel

Parrot

Foraco International SA

EXEL Industries

Rising Stone

Sogeclair S.A

Vantiva

Europe

Banco Santander, S.A.

Airbus SE

Unilever PLC

UBS Group AG

Equinor ASA

GSK plc

Aon plc

TE Connectivity plc

Deutsche Bank AG

Standard Chartered PLC

Garmin Ltd.

BASF SE

Endesa, S.A.

Heineken N.V.

Aena S.M.E., S.A.

Mercedes-Benz Group AG

Sandoz Group AG

Adyen N.V.

Kone Oyj

US

Alphabet Inc.

Microsoft Corporation

GE Vernova Inc.

KLA Corporation

Amphenol Corporation

ServiceNow, Inc.

Fortinet, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Phillips 66

Jeudi 29 octobre

France

TotalEnergies SE

Air Liquide

AXA

Société Générale

Amundi

Renault

Ayvens

Technip Energies N.V.

Sopra Steria Group

Eutelsat Communications

Pluxee N.V.

Imerys

EMEIS

TF1

Eramet

Wavestone

2CRSi

Equasens

Marie Brizard Wine & Spirits

Median Technologies

Groupe LDLC

Adocia

Ecoslops SA

Europe

Shell plc

Linde plc

Anheuser-Busch InBev SA/NV

BBVA

Trane Technologies plc

ING Groep N.V.

Glencore plc

Lloyds Banking Group plc

CRH plc

Haleon plc

Danske Bank A/S

STMicroelectronics N.V.

Volkswagen AG

Repsol S.A.

Prysmian S.p.A.

Universal Music Group N.V.

Naturgy Energy Group, S.A.

adidas AG

Willis Towers Watson Public Limited Company

US

Amazon.com, Inc.

Eli Lilly and Company

Mastercard, Inc.

Intel Corporation

Merck & Co., Inc.

Caterpillar Inc.

Gilead Sciences, Inc.

Sandisk Corporation

Bristol-Myers Squibb Company

Altria Group, Inc.

Stryker Corporation

Starbucks Corporation

Vendredi 30 octobre

France

Sanofi

Crédit Agricole S.A.

Capgemini SE

SPIE SA

Scor SE

Gévelot S.A.

Forsee Power

VINPAI

Rougier

AMA Corporation Plc

Europe

AstraZeneca PLC

BP PLC

CaixaBank, S.A.

NatWest Group plc

Erste Group Bank AG

US

ExxonMobil Holdings Corporation

AbbVie Inc.

Chevron Corporation

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