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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 15 au 19 juin 2026
information fournie par AOF•15/06/2026 à 17:32
(Zonebourse.com) -
Lundi 15 juin 2026
France
Aéroports de Paris
Poxel
Mardi 16 juin 2026
France
MedinCell S.A.
Vente-Unique.com
Europe
Orsted A/S
Mercredi 17 juin 2026
France
VINCI
US
Progressive Corporation
Jeudi 18 juin 2026
Europe
Accenture plc
Tesco PLC
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information fournie par Boursorama avec AFP•15.06.2026•18:51•
La banque centrale portugaise a relevé lundi sa prévision pour l'inflation pour cette année, à 3,1% contre 2,2% en 2025, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient. L'accélération de l'inflation s'explique "principalement par ...
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La justice britannique a validé lundi en appel l'interdiction du groupe Palestine Action, dont le classement comme organisation terroriste par le gouvernement en juillet 2025 a conduit la police à arrêter plus de 3.000 de ses soutiens. La décision du ministère ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•15.06.2026•18:51•
Le géant européen de l'aéronautique Airbus a inauguré lundi près de Toulouse une seconde chaîne d'assemblage pour l'A320, son modèle à succès devenu "best-seller" de l'aviation mondiale, portant à dix au total les lignes de production de cet appareil pour tenter ...
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"Vous démontrez que c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire pareil en France?". Marine Tondelier, à la recherche, comme le reste de la classe politique, de réponses face au fléau des violences sexuelles, s'est rendue à Bruxelles pour s'inspirer du ...
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