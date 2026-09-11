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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 14 au 18 septembre
information fournie par AOF 11/09/2026 à 17:37
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(Zonebourse.com) - Lundi 14 septembre 2026

France

Diagnostic Medical Systems

Mardi 15 septembre 2026

France

Aéroports de Paris

Exail Technologies

Assystem

Implanet SA

Aelis Farma

Mercredi 16 septembre 2026

France

Bolloré SE

Aubay

LNA Santé

HiPay Group

Drone Volt

TOUAX SCA

Jeudi 17 septembre 2026

France

Virbac

Robertet

Altamir

Exacompta Clairefontaine

Innate Pharma

Advicenne

Vendredi 18 septembre 2026

France

ACTIA Group

US

Progressive Corporation

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