Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 6 novembre 2026

(Zonebourse.com) - France
Getlink SE
Pasqal Holding SA
HEXAOM
Europe
Daimler Truck Holding AG
US
Enbridge Inc.
Moderna, Inc.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
"A cause du racisme, je ne peux pas rester ici à Halle, ni en Saxe-Anhalt", témoigne auprès de l'AFP Mohamad-Samer, en grève dans ce Land de l'est de l'Allemagne où le parti d'extrême droite AfD a presque obtenu la moitié des voix aux élections régionales en septembre. ... Lire la suite
De fausses alertes à la bombe ont de nouveau perturbé jeudi le trafic aérien européen, forçant à faire décoller des avions de chasse pour escorter plusieurs vols civils, notamment au départ de l'Italie et à destination de la Bulgarie et de la République tchèque. ... Lire la suite
Le spécialiste des technologies de détection et d'imagerie a obtenu la validation de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizons 2030 et 2050 par la Science Based Targets initiative (SBTi). Les engagements sont clairs : Exosens compte ... Lire la suite
** Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs poursuivent leur baisse entamée mercredi, l'indice global des puces électroniques .SOX a chuté de 9% ** À un moment donné, il a plongé de plus de 11% et s'apprêtait à connaître sa pire journée depuis mars ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|0,0402
|+1,01%
|91,64
|-16,73%
|8 205,37
|+0,34%
|96,74
|+2,24%
|16,22
|-9,23%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer